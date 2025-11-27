Rritet në 69,799 numri i viktimave në Gaza

Burime mjekësore bënë të ditur sot se numri i viktimave nga agresioni izraelit në Rripin e Gazës ka arritur në 69,799 të vrarë dhe 170,972 të plagosur që nga 7 tetori 2023, shumica prej tyre fëmijë dhe gra.
Sipas të njëjtave burime, edhe shumë trupa mbeten nën rrënoja, ku ekipet e shpëtimit nuk kanë mundur të hyjnë për shkak të situatës së pasigurt.
Gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës kanë mbërritur 14 viktima, prej të cilëve 5 të vrarë rishtazi dhe 9 trupa të nxjerrë nga rrënojat.
Që prej marrëveshjes së armëpushimit më 11 tetor, janë regjistruar 352 të vrarë dhe 896 të plagosur, ndërsa janë nxjerrë 605 trupa nga rrënojat. /mesazhi