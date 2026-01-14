Rritet numri viktimave në Gaza: 71.424 të vrarë dhe 171.324 të plagosur që nga fillimi i agresionit

Bilanci i agresionit izraelit në Rripin e Gazës është rritur në 71.424 të vrarë dhe 171.324 të plagosur që nga fillimi i sulmeve më 7 tetor 2023, bëjnë të ditur burime mjekësore palestineze.
Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Gazës kanë mbërritur trupat e pesë të vrarëve dhe gjashtë të plagosur. Ndërkohë, një numër viktimash vazhdojnë të mbeten nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ndihmës së shpejtë dhe të shpëtimit nuk kanë mundur të arrijnë tek ata deri tani.
Burimet theksuan se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar, numri i të vrarëve është rritur në 447, ndërsa i të plagosurve në 1.246. Gjatë kësaj periudhe janë nxjerrë nga rrënojat 697 trupa.
Po ashtu, u njoftua për vdekjen e një fëmije njëvjeçar si pasojë e të ftohtit ekstrem, duke e çuar në shtatë numrin e fëmijëve që kanë humbur jetën nga temperaturat e ulëta që nga fillimi i dimrit. Tre persona të tjerë humbën jetën nga shembja e një ndërtese, duke e rritur në 24 numrin e viktimave nga rrëzimet e objekteve të dëmtuara.
Autoritetet shëndetësore paralajmërojnë se gjendja humanitare në Gaza mbetet jashtëzakonisht e rëndë, në kushtet e mungesës së strehimit, të ftohtit të ashpër dhe vështirësive të vazhdueshme në ofrimin e ndihmës mjekësore. /mesazhi