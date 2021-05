Rritja e Ether tejkalon atë të Bitcoin

Rritja e ethereum vjen pas Banka Evropiane e Investimit javën e kaluar lajmëroi se ka hedhur në qarkullim 100 milionë euro bond dixhital me afat dyvjeçar duke përdorur blockchainin ethereum.

Kriptomonedha ether kapërceu ditën e Hënë vlerën e 3,000 dollarë duke vendosur një rekord të ri me investitorët të cilët besojnë se përdorimi i ether do të jetë akoma më i lartë me implementimin e sistemeve financiare të decentralizuara në të ardhmen.

Ether u rrit me 3% në bursën e Bitstamp duke prekur vlerën 3,144 dollarë, ose 325% më shumë sesa një vit më parë duke tejkaluar edhe vetë bitcoin që është rritur me 95%.

Por roli i bitcoin nuk mund të anashkalohet në rritjen e vlerës së të gjitha kriptomonedhave të tjera përfshirë ether.

Megjithatë reflekton edhe orientimin e vëmendjes drejt DeFi, financave të decentralizuara, që i referohet transaksioneve jashtë sistemit tradicional bankar.

Nga ana tjetër bitcoin mbetet aseti krypto më popullor në botë, vlera totale e të cilit shkon në më shumë se 1 trilionë dollarë.

Rritja e ether vjen pas Banka Evropiane e Investimit javën e kaluar lajmëroi se ka hedhur në qarkullim 100 milionë euro bond dixhital me afat dyvjeçar duke përdorur blockchainin ethereum. /PCWorld