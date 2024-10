Rrjedhin informacione të reja për Pokemon

Studio e video-lojërave, Game Freak njoftoi javën e kaluar se ishte vjedhur një informacion i punonjësve të kompanisë.

Studio Game Freak, përgjegjëse për zhvillimin e video-lojërave Pokemon, konfirmoi se ishte objektivi i një sulmi, pasi një sasi e madhe e të dhënave dhe informacioneve në lidhje me ekskluzivitetin, Pokemon u shfaqën në internet.

Kjo përfshin kodin burimor, dizajnet e hershme të personazheve dhe informacione të tjera, të cilat u shfaqën në rrjete të ndryshme sociale gjatë fundjavës.

Në një njoftim javën e kaluar, kompania vuri në dukje se serverët e saj ishin hakuar në muajin gusht dhe informacionet e ndjeshme të punonjësve u zbuluan. Njoftimi nuk detajonte informacionin e rrjedhur të Pokemon, por përmbajtja u shfaq më vonë në internet.

Video-loja Freak është hakuar. Kjo është një rrjedhje e re si gigaleak nga Nintendo nga disa vite më parë. Ka shumë gigabajt informacion.

Dokumentet dhe fotot e zbuluara kanë vërshuar Reddit dhe X. Këto skedarë “Teraleak”, siç po i quajnë disa fansa, thuhet se përfshijnë kodet burimore për video-lojërat e mëparshme si Pokemon HeartGold dhe SoulSilver, emrat e koduar për Switch 2 dhe lojërat e ardhshme të Gen 10 Pokemon – “Ounce” dhe “Gaia”.

Ka gjithashtu referenca për titullin e ardhshëm të Pokemon MMO për shumë lojtarë, si dhe bisedime dhe diskutime nga takimet e stilistëve. Ekzistojnë gjithashtu disa detaje mbi vazhdimin e Detective Pikachu dhe filmat e tjerë të planifikuar Pokemon dhe seritë anime.

Gama e këtyre rrjedhjeve është e madhe, duke zbuluar tonelata dizajnesh të karaktereve beta dhe punës konceptuale, përveç kodit burimor.

Është interesante se as Nintendo dhe as The Pokemon Company nuk e kanë pranuar ende zyrtarisht rrjedhjen dhe disponueshmërinë e këtij informacioni në internet.

Game Freak tha në një deklaratë se po forcon sigurinë e saj dhe u kërkoi falje atyre që preken nga hakimi, duke vënë në dukje se një palë e tretë e paautorizuar kishte qasje në informacionin personal të mbi 2600 punonjësve aktualë dhe të mëparshëm të kompanisë.