Forcat e Reagimit të Shpejtë (RSF) në Sudan kanë njoftuar një armëpushim të njëanshëm tremujor me qëllim lehtësimin e krizës humanitare. Komandanti Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) e bëri publik vendimin të hënën, duke deklaruar se pauza synon mbrojtjen e civilëve dhe sigurimin e dërgesave të ndihmave, në bashkëpunim me Quad-in, Bashkimin Afrikan dhe IGAD-in.
Njoftimi erdhi vetëm disa orë pasi kreu i Forcave të Armatosura Sudaneze (SAF), Abdel Fattah al-Burhan, hodhi poshtë propozimin e armëpushimit të paraqitur nga Quad-i, duke e cilësuar atë si të njëanshëm dhe në favor të RSF-së. Ai kritikoi veçanërisht përfshirjen e Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilat akuzohen prej kohësh për mbështetje ndaj RSF-së — akuza që Abu Dhabi i ka mohuar.
Hemedti tha se armëpushimi do të shërbejë si hap i parë drejt një zgjidhjeje politike për konfliktin, i cili shpërtheu në prill 2023. Ai njoftoi se RSF ka pranuar krijimin e një mekanizmi monitorimi në terren dhe shprehu “angazhim të plotë” për ndëshkimin e atyre që kanë kryer shkelje kundër civilëve.
Luftimet kanë shkaktuar dhjetëra mijëra viktima, mbi 14 milionë të zhvendosur dhe një krizë të thellë humanitare, ndërsa të dyja palët akuzohen për abuzime. RSF mori kontrollin e qytetit el-Fasher muajin e kaluar, dhe pamjet satelitore tregojnë djegien dhe varrosjen masive të trupave nga luftëtarët e grupit.
Ende mbetet e paqartë nëse qëndrimi i al-Burhan ka ndryshuar, pasi ai përsëriti se propozimi “shkatërron rolin e ushtrisë” dhe “ruan pozicionet e milicisë rebele”, duke theksuar se “askush në Sudan nuk do ta pranojë këtë zgjidhje”.