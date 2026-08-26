Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Rubio kërkon nga Meksika të intensifikojë luftën kundër emigracionit të paligjshëm dhe...

Rubio kërkon nga Meksika të intensifikojë luftën kundër emigracionit të paligjshëm dhe trafikimit të fentanilit

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i ka kërkuar Meksikës të ndërmarrë masa kundër emigracionit të paligjshëm, trafikimit të fentanilit dhe karteleve të drogës gjatë një takimi në Washington me sekretarin e jashtëm meksikan, Roberto Velasco, transmeton Anadolu.

“Sekretari Rubio bëri thirrje për veprime vendimtare për t’i dhënë fund emigracionit të paligjshëm, për të ndaluar trafikimin e fentanilit dhe drogave të tjera të paligjshme drejt SHBA-së, si dhe për të çmontuar organizatat e huaja terroriste dhe kartelet dhe për t’ua pamundësuar atyre qasjen në armë”, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tommy Pigott.

Takimi zhvillohet teksa Washingtoni vazhdon t’i japë përparësi frenimit të emigracionit të paligjshëm dhe trafikimit të fentanilit dhe drogave të tjera të paligjshme drejt SHBA-së.

Sipas deklaratës, Rubio bëri gjithashtu thirrje për përpjekje për çmontimin e organizatave të huaja terroriste dhe karteleve, si dhe për ndërprerjen e qasjes së tyre në armë.

Takimi zhvillohet derisa Washingtoni vazhdon t’i japë përparësi frenimit të emigracionit të paligjshëm dhe trafikimit të fentanilit dhe drogave të tjera të paligjshme drejt SHBA-së.

Çështjet e ngritura nga Rubio pasqyrojnë disa nga shqetësimet kryesore të sigurisë dhe kufirit që kanë formësuar marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Meksikës, veçanërisht emigracionin e paligjshëm dhe trafikimin e drogave të paligjshme përtej kufirit SHBA-Meksikë.

Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht masa më të fuqishme për të goditur rrjetet kriminale të përfshira në prodhimin, trafikimin dhe shpërndarjen e drogave të paligjshme.

Meksika, ndërkohë, mbetet një partner kyç i SHBA-së në sigurinë kufitare dhe në përpjekjet për të luftuar krimin e organizuar dhe trafikimin e drogës.

Departamenti i Shtetit nuk dha hollësi të tjera mbi takimin dhe as nuk specifikoi se cilat masa u diskutuan.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram