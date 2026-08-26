Rubio kërkon nga Meksika të intensifikojë luftën kundër emigracionit të paligjshëm dhe trafikimit të fentanilit

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i ka kërkuar Meksikës të ndërmarrë masa kundër emigracionit të paligjshëm, trafikimit të fentanilit dhe karteleve të drogës gjatë një takimi në Washington me sekretarin e jashtëm meksikan, Roberto Velasco, transmeton Anadolu.
“Sekretari Rubio bëri thirrje për veprime vendimtare për t’i dhënë fund emigracionit të paligjshëm, për të ndaluar trafikimin e fentanilit dhe drogave të tjera të paligjshme drejt SHBA-së, si dhe për të çmontuar organizatat e huaja terroriste dhe kartelet dhe për t’ua pamundësuar atyre qasjen në armë”, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tommy Pigott.
Takimi zhvillohet teksa Washingtoni vazhdon t’i japë përparësi frenimit të emigracionit të paligjshëm dhe trafikimit të fentanilit dhe drogave të tjera të paligjshme drejt SHBA-së.
Sipas deklaratës, Rubio bëri gjithashtu thirrje për përpjekje për çmontimin e organizatave të huaja terroriste dhe karteleve, si dhe për ndërprerjen e qasjes së tyre në armë.
Takimi zhvillohet derisa Washingtoni vazhdon t’i japë përparësi frenimit të emigracionit të paligjshëm dhe trafikimit të fentanilit dhe drogave të tjera të paligjshme drejt SHBA-së.
Çështjet e ngritura nga Rubio pasqyrojnë disa nga shqetësimet kryesore të sigurisë dhe kufirit që kanë formësuar marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Meksikës, veçanërisht emigracionin e paligjshëm dhe trafikimin e drogave të paligjshme përtej kufirit SHBA-Meksikë.
Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht masa më të fuqishme për të goditur rrjetet kriminale të përfshira në prodhimin, trafikimin dhe shpërndarjen e drogave të paligjshme.
Meksika, ndërkohë, mbetet një partner kyç i SHBA-së në sigurinë kufitare dhe në përpjekjet për të luftuar krimin e organizuar dhe trafikimin e drogës.
Departamenti i Shtetit nuk dha hollësi të tjera mbi takimin dhe as nuk specifikoi se cilat masa u diskutuan.