Rubio: SHBA-ja dëshiron ndryshim regjimi në Kubë

Sekretari i Shtetit të SHBA‑së, Marco Rubio, refuzoi të përjashtojë mundësinë e mbështetjes amerikane për një ndryshim të mundshëm të regjimit në Kubë, duke thënë se administrata e presidentit Donald Trump dëshiron të shohë një ndryshim të qeverisë kubane, raporton Anadolu.
I pyetur gjatë një seance në Senat për Venezuelën nëse do të përjashtonte një ndryshim regjimi në Kubë, Rubio u përgjigj: Jo. Mendoj se do të donim të shihnim një ndryshim atje”.
“Kjo nuk do të thotë që ne do të bëjmë ndryshim, por do të donim shumë të shihnim një ndryshim”, tha ai.
“Nuk ka dyshim se do të ishte me shumë përfitim për Shtetet e Bashkuara nëse Kuba nuk do të ishte më nën sundimin e një regjimi autokratik”, shtoi Rubio.
Deklaratat e Rubios u bënë në një kohë kur administrata e Trumpit është nën vëmendje të madhe për veprimet e saj në Hemisferën Perëndimore, pas një operacioni ushtarak më 3 janar që çoi në kapjen dhe largimin e presidentit venezuelian Nicolas Maduro dhe gruas së tij, të cilët u transferuan në Nju Jork.
Rubio mbrojti operacionin në Venezuelë dhe theksoi se nuk priten përdorime të mëtejshme të forcës ushtarake në këtë moment.