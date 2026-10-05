Rubio: SHBA-ja synon të “respektojë” marrëveshjen e sigurisë me Arabinë Saudite

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se SHBA-ja synon të përmbushë angazhimet dypalëshe të sigurisë me Arabinë Saudite, në mes të përplasjeve të reja ushtarake me forcat Huthi në Jemen, transmeton Anadolu.
“SHBA-ja ka një marrëveshje mbrojtjeje dhe sigurie me Arabinë Saudite dhe synojmë ta respektojmë atë”, u tha Rubio gazetarëve përpara një turneu evropian që përfshin Islandën, Greqinë dhe Portugalinë, duke refuzuar të japë detaje të mëtejshme mbi aspektet operative.
Rubio tha se përballë sulmeve të vazhdueshme të Huthive, Riadi “ka të drejtë të mbrohet” dhe shtoi se forcat aleate të Jemenit po përpiqen të rimarrin zonat e humbura gjatë përleshjeve të mëparshme.
Duke folur për kontrollin rreth Ngushticës Bab el-Mandeb, Rubio tha se trupat saudite dhe jemenase kundërshtojnë dominimin e Huthive pranë këtij korridori detar, duke e përshkruar kundër-ofensivën lokale si një zhvillim të pritshëm.
Deklaratat e tij vijnë pas njoftimit të bërë sot nga Rashad al-Alimi, kryetar i Këshillit Presidencial të Lidershipit të Jemenit, për nisjen e një operacioni ushtarak për rimarrjen e kryeqytetit Sana dhe rikthimin e institucioneve shtetërore nga duart e Huthive, të cilët e kanë kontrolluar qytetin që nga viti 2014.
Alimi tha se operacioni zhvillohet me mbështetjen e “vëllezërve dhe miqve” të vendit.
Njësitë e ushtrisë jemenase raportuan se kanë siguruar rrethin Dhubab dhe pozicione strategjike përgjatë ngushticës.
Washingtoni deri më tani ka refuzuar pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë në sulmet kinetike në mbështetje të fushatës, duke preferuar në vend të kësaj të ofrojë mbështetje me inteligjencë dhe këshillim për Arabinë Saudite.