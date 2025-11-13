Rumble do të blejë firmën gjermane të Inteligjencës Artificiale Northern Data për rreth 767 milionë dollarë

Platforma e videove Rumble ka njoftuar blerjen e kompanisë gjermane të Inteligjencës Artificiale Northern Data në një marrëveshje me vlerë rreth 767 milionë dollarë.
Pas përfundimit të marrëveshjes, që pritet në tremujorin e dytë të vitit 2026, aksionarët e Northern Data do të zotërojnë 30.4% të Rumble dhe kompania gjermane do të shkarkohet nga bursa.
Marrëveshja përfshin gjithashtu një kontratë 150 milionë dollarëshe për marrje me qira të GPU-ve me kompaninë Tether, e cila zotëron 48% të Rumble.
Rumble do të marrë gjithashtu 22,400 procesorë grafikë Nvidia pas përfundimit të marrëveshjes.
Tether, e cila investoi 775 milionë dollarë në Rumble në dhjetor të vitit të kaluar, do të bëhet klienti kryesor i grupit të bashkuar.