Rusi, ndalohet promovimi i propagandës së “mosbërjes së fëmijëve”

Duma e Shtetit, dhoma e ulët e parlamentit rus, miratoi projektligjin që ndalon propagandën e “mosbërjes së fëmijëve”, transmeton Anadolu.

Në mbledhjen plenare të mbajtur në Duma është miratuar projektligji që ndalon propagandimin e ideologjisë së “mosbërjes së fëmijëve”.

Sipas kësaj, qytetarët dhe organizatat që propagandojnë “mosbërjen e fëmijëve” do të identifikohen dhe gjobiten.

Sipas ligjit, personat përveç nëpunësve civilë do të gjobiten deri në 100 mijë rubla (1.000 dollarë), nëpunësit civilë do të gjobiten deri në 200 mijë rubla (2.000 dollarë) dhe personat juridikë do të gjobiten deri në 800 mijë rubla (8.000 dollarë).

Nëse propaganda bëhet me mjete mediatike, do të vendoset një gjobë deri në 5 milionë rubla (51.000 dollarë) ose do të pezullohen deri në 90 ditë aktivitetet e organizatës që e bëjnë këtë.

Thuhet se ligji në fjalë është miratuar për të mbrojtur vlerat tradicionale familjare.