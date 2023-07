Rusi, një zjarr i madh përfshin 40 objekte

Një zjarr i madh shpërtheu mbrëmë në fshatin Shajduriha në rajonin Ural të rajonit Sverdlovsk të Rusisë, ku rreth 40 objekte u përfshinë nga flaka, njoftuan zyrtarët, raporton Anadolu.

Ministria ruse e Situatave Emergjente njoftoi se për shuarjen e zjarrit janë angazhuar një helikopter dhe 140 zjarrfikës.

Kreu i Zyrës rajonale të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Valery Gorelich tha se zjarri shpërtheu në një bazë turistike jo shumë larg fshatit, por shpejt u përhap në vendbanim.

Fillimisht janë djegur 13 objekte, mes tyre edhe ndërtesa banimi, por numri i objekteve të prekura nga zjarri është rritur në 27. Sipas të dhënave të fundit, rreth 40 objekte janë djegur, ndërsa nuk dihet ende shkaku i zjarrit.

Për momentin nuk ka të dhëna për viktima, njoftuan autoritetet lokale të cilat filluan evakuimin e banorëve nga fshati.

Sverdlovsk region, Russia ❗

Big Big Bavovna again 🔥🔥🔥💨

30 houses burned down in the village of Shaidurikha. Almost 100 people put out the fire, but the fire is growing rapidly. Traffic on the nearest highway is blocked. The villagers are now being evacuated. pic.twitter.com/Mz4XLmuAbp

— LX (@LXSummer1) July 12, 2023