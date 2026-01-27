Rusia dhe Ukraina diskutojnë mbi shkëmbimin e ri të të burgosurve të luftës

Rusia dhe Ukraina janë aktualisht në diskutime aktive rreth organizimit të një shkëmbimi të ri të të burgosurve të luftës, tha sot komisionerja ruse për të Drejtat e Njeriut, Tatyana Moskalkova, raporton Anadolu.
Duke prezantuar raportin e saj mbi aktivitetet për vitin 2025 në parlamentin rus, Moskalkova tha se shkëmbimi pritet të ndodhë së shpejti, por numri i individëve të përfshirë dhe çështjet organizative ende po diskutohen.
“Ekziston një diskutim aktiv i vazhdueshëm mbi numrin e individëve që do të përfshihen në shkëmbim si dhe çështjet organizative. Shpresoj që kjo të ndodhë së shpejti”, tha ajo.
Moskalkova sugjeroi të merret në konsideratë krijimi i një pike kontrolli midis Rusisë dhe Ukrainës për ribashkimin familjar dhe kthimin e personave pasaportat e të cilëve kanë skaduar.
“Sot qytetarët rusë nuk janë në gjendje të largohen nga territori ukrainas përmes vendeve të tjera për shkak të pasaportave të skaduara dhe në mungesë të marrëdhënieve diplomatike, bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare është e vetmja mundësi për kthimin e tyre”, tha ajo.
“Ndoshta duhet të diskutojmë nëse do të ishte e mundur të hapej një pikë kalimi posaçërisht për qytetarët rusë që dëshirojnë të vizitojnë të afërmit e tyre, por nuk kanë dokumente të vlefshme për të dalë ligjërisht përmes vendeve të tjera”, theksoi Moskalkova.
Zyrtarja ruse shtoi se ka kërkesë për përpjekje të tilla dhe zyra e saj ka ndihmuar tashmë më shumë se 50 familje të ribashkohen gjatë vitit të kaluar.
Ukraina ende nuk i është përgjigjur komenteve të zyrtares ruse mbi shkëmbimin. Shkëmbimi i fundit i të burgosurve, kur u kthyen 185 persona nga secila palë, u zhvillua në tetor.