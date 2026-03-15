Rusia dhe Ukraina sulme ndaj njëra-tjetrës, lëshohen qindra dronë

Ukraina ka kryer një sulm masiv me dronë kundër Rusisë gjatë natës, duke dërguar më shumë UAV sesa Rusia ka sulmuar territorin ukrainas, sipas Ministrisë së Mbrojtjes Ruse. Mbrojtja ajrore ruse pretendon se ka kapur dhe shkatërruar 170 dronë ukrainas mbi rajonet ruse dhe territoret e pushtuara që nga ora 21:00.
Nga ana tjetër, Rusia ka sulmuar Ukrainën gjatë natës me 97 dronë. Sulmet me dronë nga Ukraina goditën rajone si Tver, Bryansk, Belgorod, Kaluga, Kursk, Smolensk, Tula, Rostov, Volgograd dhe Saratov, si dhe Krai Krasnodar, Adygea dhe rajonin e Moskës. Sipas zyrtarëve rusë, 20 dronë po lëviznin drejt Moskës.
Raportohet gjithashtu se sulme kanë prekur Krimenë e pushtuar. Kryetari i bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin, deklaroi se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar të paktën 26 dronë të tjerë dhe se Aeroporti Domodedovo dhe Aeroporti Zhukovsky u mbyllën përkohësisht nga aktiviteti.