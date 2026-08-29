Rusia do të mobilizojë 600 mijë ushtarë

Shërbimet ukrainase të inteligjencës pretendojnë se Rusia ka marrë vendimin për të mobilizuar rreth 600 mijë ushtarë deri në fund të vitit 2027.
Sipas Kievit, humbjet e mëdha në front dhe rënia e ndjeshme e rekrutimeve vullnetare po e shtyjnë Moskën drejt këtij vendimi.
Inteligjenca ukrainase vlerëson se vetëm në gjysmën e parë të vitit 2026, Rusia ka humbur rreth 240 mijë trupa, ndërsa numri i personave që kanë nënshkruar kontrata me ushtrinë ruse gjatë së njëjtës periudhë ishte rreth 232 mijë.
Sipas autoriteteve ukrainase, rezervat e rekrutëve vullnetarë janë ngushtuar ndjeshëm.
Në disa rajone ruse, numri i personave të gatshëm për t’u bashkuar me ushtrinë ka rënë me 30–40 për qind krahasuar me vitin e kaluar.
Ndërkohë, Rusia ka zgjeruar kriteret ligjore për rekrutimin, duke përfshirë edhe persona me dënime të caktuara penale. Autoritetet po shqyrtojnë gjithashtu mundësinë e rekrutimit të disa kategorive të grave të dënuara.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se pret që mobilizimi të shpallet pas zgjedhjeve të dhomës së ulët të parlamentit, të planifikuara për t’u mbajtur në mes të shtatorit.