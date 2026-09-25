Vendet e Paktit të Mekës riafirmojnë mbrojtjen e përbashkët të Arabisë Saudite

Shefat e ushtrive të vendeve anëtare të Paktit të Mekës janë takuar në Arabinë Saudite, ku kanë riafirmuar angazhimin për mbrojtjen e përbashkët të sigurisë dhe sovranitetit të Arabisë Saudite.
Në takim morën pjesë shefi i Forcave të Armatosura të Pakistanit, Asem Munir, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Arabisë Saudite, Fayyad al-Ruwaili, dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Turqisë, Selçuk Bayraktaroğlu.
Sipas Ministrisë saudite të Mbrojtjes, pjesëmarrësit diskutuan kërcënimet ndaj Arabisë Saudite dhe shprehën vendosmërinë për të mbrojtur sigurinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit.
Ata dënuan sulmet ndaj Mekës dhe ndaj infrastrukturës civile dhe ekonomike saudite. Palët diskutuan gjithashtu rritjen e shkëmbimit të informacionit të inteligjencës, koordinimin ushtarak dhe bashkëpunimin në kapacitetet mbrojtëse.
Takimi u zhvillua pas kërkesës së Arabisë Saudite ndaj Turqisë dhe Pakistanit për mbledhjen e shefave ushtarakë, pas javësh sulmesh me raketa dhe dronë të lidhura me Houthit kundër territorit saudit. /mesazhi