Rusia “e gatshme” të bisedojë me SHBA-në për çështje të ndryshme, përfshirë çarmatimin bërthamor

Presidenti rus Vladimir Putin është gati të zhvillojë bisedime me homologun e tij amerikan Donald Trump për çështje të ndryshme, përfshirë çarmatimin bërthamor, tha sot zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, raporton Anadolu.

Kremlini është duke pritur për sinjale nga Washingtoni, tha Peskov në një konferencë shtypi në Moskë.

“Putini është gati; ne presim sinjale … të gjithë janë të përgatitur. Spekulimet përtej kësaj pike janë të pavërteta. Sapo të ketë ndonjë gjë konkrete, ne do t’ju informojmë”, tha ai.

Për çështjen e çarmatimit bërthamor, Peskov pohoi se Moska është e gatshme të negociojë me Washingtonin, me kusht që të merren parasysh edhe aftësitë bërthamore të aleatëve të SHBA-së, Britanisë dhe Francës.

“Në interes të stabilitetit global dhe mirëqenies së kombeve tona, ne jemi të prirur për të filluar këtë proces negociues sa më shpejt të jetë e mundur. Megjithatë, realitetet aktuale kërkojnë që të merren parasysh të gjitha potencialet bërthamore, përfshirë ato të Francës dhe Britanisë. Injorimi i këtyre aftësive në dialog nuk është më i realizueshëm”, tha ai.

Peskov tha se është humbur kohë e konsiderueshme në përpjekjet për çarmatimin bërthamor, sepse SHBA-ja ka ndërprerë kontaktet thelbësore me Rusinë për këtë çështje.

“Korniza ligjore që rregullon kontrollin e armëve është minuar rëndë dhe jo për fajin e Rusisë. Ishte SHBA-ja që i dha fund pjesëmarrjes së saj në marrëveshjet ndërkombëtare, duke e çmontuar në mënyrë efektive këtë kornizë”, tha ai.

Lidhur me sugjerimin e Trumpit se çmimet më të ulëta të naftës mund të ndihmojnë në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, Peskov hodhi poshtë pretendimin, duke pohuar se situata nuk ka lidhje me çmimet e naftës.

“Ky konflikt buron nga kërcënimet për sigurinë kombëtare të Rusisë, sigurinë e rusëve që jetojnë në territore specifike dhe refuzimin e amerikanëve dhe evropianëve për të adresuar shqetësimet e Rusisë. Çmimet e naftës nuk kanë asnjë ndikim në këtë”, theksoi ai.

Në lidhje me gatishmërinë e raportuar të presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy për bisedime paqeje me Rusinë, Peskov argumentoi se pretendimet e tilla janë të pabaza, pasi Zelenskyy i ka ndaluar ligjërisht negociatat me Moskën.