Rusia, kërcënim bërthamor ndaj NATO-s: “Gati të përdorim të gjithë arsenalin!”

Pse po acarohen raportet mes Moskës dhe Aleancës ushtarake perëndimore?
Rusia ka paralajmëruar NATO-n se është gati të përdorë armë bërthamore nëse aleanca perëndimore përpiqet të shkëpusë Kaliningradin, një enklavë ruse që kufizohet me Detin Baltik.
Në një dokument të dërguar NATO-s, të cilin Reuters e ka parë, Moska akuzoi aleancën për “një kurs të rrezikshëm dhe të pamatur” që mbart “rreziqe të larta të një konflikti të armatosur të drejtpërdrejtë”.
Dokumenti thotë se kjo përfshin mundësinë e “sulmeve ruse në qendrat e vendimmarrjes në shtetet anëtare të aleancës në fillimin e një konflikti”.
“Rusia do të jetë gati të përdorë të gjithë arsenalin e forcave dhe kapaciteteve në dispozicion të saj, përfshirë armët bërthamore, për të mbrojtur territorin e saj nëse vendet e NATO-s bëjnë ndonjë përpjekje për të izoluar rajonin e Kaliningradit nga pjesa tjetër e vendit”, thuhet në tekst, i cili klasifikohet si një “jo-letër” – zhargon diplomatik për një dokument joformal.
Përveç këtij paralajmërimi konfidencial, ambasadat ruse në të paktën tre vende evropiane kanë lëshuar deklarata në tre ditët e fundit duke akuzuar NATO-n për përshkallëzimin e tensioneve përmes ushtrimeve ushtarake dhe skenarëve të planifikimit që përfshijnë Kaliningradin. Rusia gjithashtu ka hedhur poshtë akuzat perëndimore se ajo përbën një kërcënim për Evropën.
Deklarata tha se Rusia nuk kishte ndërmend të sulmonte vendet e NATO-s, por paralajmëroi se çdo agresion kundër Kaliningradit – një enklavë ruse e armatosur rëndë e vendosur midis Polonisë dhe Lituanisë – do të përballej me përgjigjen më të fortë të mundshme.
Paralajmërimet nënvizojnë një rritje të ndjeshme të tensioneve midis Rusisë dhe vendeve evropiane, të cilat akuzojnë Moskën për përshkallëzimin e “luftës hibride” në kontinent përmes veprimeve që përfshijnë sabotim dhe zjarrvënie.
Rusia e mohon këtë dhe hedh poshtë deklaratat e përsëritura nga politikanët perëndimorë se po përgatitet për një sulm të mundshëm ushtarak ndaj një anëtari të NATO-s.
Zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart, konfirmoi se Rusia i kishte dërguar “letrën jo-ligjore” aleancës, por nuk zbuloi përmbajtjen e saj.
“Ne kemi dërguar një përgjigje duke theksuar se NATO është një aleancë mbrojtëse dhe se asnjë nga aktivitetet ose ushtrimet tona nuk përbën rrezik për asnjë pjesë të Rusisë. Ne e dënojmë fuqimisht kërcënimin e forcës, përfshirë çdo retorikë bërthamore të papërgjegjshme. Ne i bëjmë thirrje Rusisë të përfundojë luftën e saj të paprovokuar në Ukrainë”, tha ajo.
Një zyrtar i lartë evropian i mbrojtjes tha: “(Kjo është) hera e parë që nga Lufta e Ftohtë që Rusia na ka kërcënuar në këtë mënyrë. Pra, është serioze.”
Një diplomat i NATO-s tha: “Do të thoja se letra ruse është vetëm një përpjekje tjetër për të frikësuar evropianët dhe se përgjigja e NATO-s është e vendosur dhe e përgjegjshme. [Ajo] konfirmon se asgjë nuk do të na pengojë të mbështesim Ukrainën.” /tesheshi