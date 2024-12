Rusia paralajmëron vendosjen e raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme nëse SHBA-ja bën të njëjtën gjë

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka akuzuar Washingtonin se po përpiqet të shtyjë Moskën në “vijat e kuqe” të saj, duke paralajmëruar se Rusia do të heq kufizimet e saj për vendosjen e raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme nëse SHBA-ja vendos armë të ngjashme, transmeton Anadolu.

Duke folur në një takim të bordit të Ministrisë së Mbrojtjes në Moskë, Putin tha se vendet e NATO-s rritën shpenzimet ushtarake dhe formuan grupe trupash të NATO-s pranë kufirit rus.

Presidenti rus pretendoi se numri i ushtarakëve amerikan në Evropë ka kaluar 100 mijë.

“Jo më pak shqetësues është aktiviteti i SHBA-së në krijimin dhe përgatitjen për vendosjen në zonat përpara të armëve sulmuese me saktësi të lartë me origjinë tokësore me një rreze të qitjes deri në 5.500 kilometra”, tha Putin.

Ai argumentoi se transferimi dhe vendosja e sistemeve të tilla raketore në Evropë dhe Azi-Paqësor po punohet njëkohësisht, duke theksuar se masa të tilla ishin të ndaluara më parë nga Traktati i Forcave Bërthamore me Rreze të Mesme.

Traktati i Forcave Bërthamore me Rreze të Mesme, i nënshkruar nga Washingtoni dhe Moska në vitin 1987, ndaloi përdorimin e raketave bërthamore dhe konvencionale me bazë tokësore.

Megjithatë, SHBA-ja u tërhoq nga traktati i kontrollit të armëve në vitin 2019, duke përmendur shkeljet ruse.

“Ne kemi deklaruar vazhdimisht se dhënia fund e këtij traktati do të kishte pasoja negative për sigurinë globale, por gjithashtu kemi theksuar se nuk do të vendosim raketa me rreze të mesme dhe të shkurtër derisa armët amerikane të këtij lloji të shfaqen në çdo rajon të botës”, tha ai.

Në fakt, theksoi më tej presidenti rus, vendi i tij i ka marrë këto detyrime në mënyrë të njëanshme.

“Por, siç e kam thënë tashmë, nëse SHBA-ja fillon të vendosë sisteme të tilla, atëherë të gjitha kufizimet tona vullnetare do të hiqen”, paralajmëroi ai.