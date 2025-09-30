Rusia përshëndet përpjekjet e Trumpit për t’i dhënë fund konfliktit Izrael-Palestinë

Kremlini tha sot se Rusia mirëpret përpjekjet e Donald Trumpit për t’i dhënë fund konfliktit izraelito-palestinez, një ditë pasi presidenti amerikan njoftoi një plan të ri për t’i dhënë fund luftës gati dyvjeçare në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
“Rusia gjithmonë mbështet dhe mirëpret çdo përpjekje të Trumpit që synon të parandalojë tragjedinë që po zhvillohet aktualisht (në Gaza)”, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, në një konferencë për mediat, në përgjigje të një pyetjeje mbi planin e Trumpit për Gazën.
“Shpresojmë që ky plan të zbatohet, në mënyrë që të ndihmojë në sjelljen e ngjarjeve në Lindjen e Mesme në një rrjedhë paqësore”, tha Peskov duke shtuar se Rusia mban kontakte me të gjitha palët në konflikt dhe është e gatshme të lehtësojë një zgjidhje paqësore nëse është e nevojshme.
Ai mohoi pjesëmarrjen e Rusisë në vetë planin, duke thënë se Moska nuk ka marrë asnjë sinjal nga Washingtoni në këtë drejtim.
Të hënën, Trump shpalli një plan 20-pikësh për t’i dhënë fund luftës së Izraelit ndaj Rripit të Gazës gjatë një konference për media me Netanyahun në Shtëpinë e Bardhë.
Plani parashikon lirimin e të gjithë të burgosurve izraelitë në këmbim të dhjetëra të burgosurve palestinezë, çarmatosjen e plotë të Hamasit, tërheqjen graduale të forcave izraelite dhe formimin e një komiteti teknokratik dhe apolitik palestinez për të qeverisur enklavën.