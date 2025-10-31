Ministria ruse e Mbrojtjes të premten akuzoi Kievin se po fsheh “gjendjen reale” në vijën e frontit, duke thënë se komentet e fundit të një zyrtari ukrainas konfirmojnë humbje “katastrofike” në disa zona të rrethuara, transmeton Anadolu.
“Deklarata e djeshme e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Ukrainës, Georgiy Tykhyi, që ndalon mediat e huaja dhe ukrainase të përpiqen të kontaktojnë me ushtarët ukrainas të rrethuar përmes territoreve të çliruara nga Rusia, ishte një pranim zyrtar i situatës katastrofike për mbetjet e Forcave të Armatosura të Ukrainës në Krasnoarmeysk, Dimitrov dhe Kupyansk”, tha zëdhënësi i ministrisë, Igor Konashenkov, në një deklaratë.
Sipas ministrisë, kufizimet e Kievit ndaj gazetarëve synojnë të “fshehin gjendjen e vërtetë në front dhe të mashtrojnë komunitetin ndërkombëtar dhe popullin e Ukrainës”.
Ajo gjithashtu pretendoi se autoritetet ukrainase po përpiqen të “ruajnë kushtet e favorshme për marrjen dhe vazhdimin e përvetësimit të fondeve të dërguara nga sponsorët perëndimorë për të zhvilluar luftë kundër Rusisë”.
Ministria tha se presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar “kalim të pakufizuar” për gazetarët e huaj dhe ukrainas drejt zonave ku forcat ukrainase janë të rrethuara, duke shtuar se trupat ruse janë të gatshme të ndalin luftimet gjatë vizitave të mediave.
Putin më herët deklaroi se Forcat e Armatosura Ruse “nuk do të kundërshtojnë” lejimin e gazetarëve në zonat e rrethuara në Ukrainë.
Pala ukrainase nuk u është përgjigjur këtyre deklaratave.