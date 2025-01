Ryzen 9 9955HX3D është procesori gaming më i shpejtë në botë për laptopët

Kompania thotë se procesori shkëlqen edhe në krijim përmbajtjesh. AMD veçmas prezantoi edhe Ryzen 9 9950X3D dhe Ryzen 9 9900X3D për desktopët.

AMD lançoi Ryzen 9 9955HX3D për laptopët gaming në CES 2025 duke pretenduar se është procesori gaming më i fuqishëm në botë, por jo vetëm.

Njësoj si 9955HX3D, edhe këto çipe kanë 3D V-Cache, shumë e rëndësishme për performancën gaming. AMD debutoi 3 modele procesorët gaming për laptopët ditën e djeshme: Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX dhe Ryzen 9 9850HX.

Ryzen 9 9955HX3D: 16 cores/32 threads, 5.4GHz turbo; 144MB cache; 54W TDP

Ryzen 9 9955HX: 16 cores/32 threads, 5.4GHz turbo; 80MB cache; 54W TDP

16 cores/32 threads, 5.4GHz turbo; 80MB cache; 54W TDP Ryzen 9 9850HX: 12 cores/24 threads, 5.2GHz turbo; 76MB cache; 54W TDP

Gjatë prezantimit AMD nuk zbuloi frekuencën bazë të procesorit e as çmimin. Por tha se pajisjet e para me të do të bëhen të disponueshme në gjysmën e parë të 2025. Frekuenca maksimale e Ryzen 9 9955HX3D është 5.4Ghz, ose 400Mhz më pak sesa ekuivalenti desktop.

AMD konfirmoi se bërthamat e 9955HX3D janë të reja bazuar në arkitekturën Zen 5. Procesori vjen për të zëvendësuar Ryzen 9 7945HX3D.