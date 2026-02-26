Sa kohë jeni ende infektues me një ftohje

Sa kohë je infektues kur ke një ftohje varet nga simptomat e tua, por zakonisht zgjat deri në një javë. Simptomat arrijnë kulmin në ditët e para, periudhë gjatë së cilës ke më shumë gjasa ta përhapësh virusin.
Periudha infektuese e ftohjes së zakonshme
Simptomat e ftohjes zakonisht përmirësohen brenda shtatë ditësh, pas së cilës ka të ngjarë të mos jesh më infektues.
Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë një rregull i prerë. Mund ta përhapësh ende virusin nëse ke një kollë të vazhdueshme ose simptoma të tjera. Kolla dhe rrjedhja apo bllokimi i hundës mund të zgjasin deri në dy javë.
Gjatë kësaj kohe, pusho dhe pi shumë lëngje. Simptomat ka të ngjarë të përmirësohen. Mund të konsultohesh me mjekun nëse simptomat nuk zhduken ose përkeqësohen pas 10 ditësh.
Në raste të rralla, mund të jesh ende infektues edhe pasi simptomat të jenë zhdukur. Kjo ndodh për shkak të “derdhjes virale” (viral shedding), kur virusi vazhdon të shumëzohet në trup dhe përhapet në mjedis.
Cila është ecuria e një ftohjeje?
Një ftohje zakonisht kalon në katër faza:
Inkubacioni:
Kjo është periudha para shfaqjes së simptomave, gjatë së cilës virusi shumëzohet në trup. Zakonisht zgjat 2–3 ditë, por mund të zgjasë deri në një javë.
Shfaqja e simptomave:
Mund të zhvillosh kollë, dhimbje fyti dhe bllokim hundësh. Simptomat zakonisht arrijnë kulmin 2–3 ditë pas fillimit.
Përmirësimi (remisioni):
Simptomat zakonisht përmirësohen pas një jave, por mund të zgjasin deri në 10 ditë. Mund të mbetet një kollë e lehtë për rreth dy javë.
Shërimi:
Shumica e ftohjeve kalojnë vetë pa trajtim specifik. Pirja e lëngjeve dhe pushimi i mjaftueshëm ndihmojnë që të ndihesh më mirë.
Si përhapen viruset?
Ekzistojnë më shumë se 200 viruse që shkaktojnë ftohjen dhe ato janë shumë ngjitëse. Ato përhapen përmes pikëzave të frymëmarrjes, të cilat mund t’i thithësh nëse një person me ftohje kollitet, teshtin ose flet pranë teje.
Mund të infektohesh edhe duke prekur sipërfaqe të ndotura me virus dhe më pas duke prekur fytyrën.
Simptomat që duhet të vëzhgosh
Disa nga simptomat më të zakonshme të ftohjes përfshijnë:
Kollë
Rrjedhje hundësh
Teshtima
Dhimbje fyti
Hundë të bllokuara
Në ditët e para, sekrecionet e hundës zakonisht janë të tejdukshme. Është normale që pas 2–3 ditësh ato të bëhen jeshile në të verdhë ose të bardha.
Si t’i mbrosh të tjerët kur je infektues
Nëse je me ftohje, është e rëndësishme të tregohesh i kujdesshëm për të mos infektuar të tjerët.
Hapat që ndihmojnë për të mbrojtur të tjerët përfshijnë:
Shmang kontaktin e afërt me të tjerët.
Mos ndani sende personale, si gota apo takëme.
Mbulo hundën dhe gojën me bërryl ose me një faculetë kur kollitesh ose teshtin.
Pastro dhe dezinfekto sipërfaqet që prek shpesh, si dorezat e dyerve.
Qëndro në shtëpi kur je i sëmurë.
Laji duart me ujë dhe sapun për të paktën 20 sekonda.
Këshilla për parandalimin e ftohjes
Ftohjet janë shumë të zakonshme, ndaj është e vështirë të shmangen plotësisht. Megjithatë, mund të marrësh disa masa për të ulur rrezikun për veten dhe të tjerët:
Shmang pirjen e duhanit dhe ekspozimin ndaj tymit të dorës së dytë.
Mbaj me vete dezinfektues duarsh me bazë alkooli kur nuk ke mundësi të lash duart me ujë dhe sapun.
Mos e prek fytyrën pa larë duart më parë.
Mbaj distancë nga personat që janë të sëmurë.