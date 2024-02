Sa kripë duhet të hani nëse keni presion të lartë të gjakut?

“Marrja e natriumit është një nga faktorët e paktë të rrezikut për hipertensionin që ne mund ta kontrollojmë, ndërsa mosha, seksi, raca dhe gjenetika konsiderohen faktorë rreziku që nuk mund të ndryshohen. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për gjërat që mund të kontrollojmë, të cilat mund të kenë një ndikim të madh në shëndetin tonë”, thotë kardiologu Ricardo de la Villa Pagan.

Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 1.28 miliardë të rritur në mbarë botën kanë hipertension. Shkalla e presionit të lartë të gjakut është alarmante sepse sëmundja rrit rrezikun e shkaqeve kryesore të vdekjes – goditjes në tru dhe sëmundjeve të zemrës.

A mund të hani kripë nëse keni presion të lartë të gjakut?

Para se të eliminoni kripën nga dieta juaj, dijeni se presioni i lartë i gjakut nuk është një recetë për një jetë pa shije.

“Shumë individë që vijnë tek unë në praktikën time private mendojnë se duhet të shmangin plotësisht kripën, gjë që është larg nga e vërteta. Kufizimi është i rëndësishëm, por eliminimi i plotë është i panevojshëm dhe potencialisht i dëmshëm”, thotë kardiologia Michelle Rutenstein.

Me ose pa presion të lartë të gjakut, trupi juaj nuk mund të funksionojë normalisht pa kripë, sepse përmban natrium. Natriumi është një mineral dhe elektrolit përgjegjës për aftësinë e trupit tuaj për të balancuar lëngjet dhe për të ruajtur funksionin e shëndetshëm të muskujve dhe nervave.

Çelësi për të ngrënë kripë me presion të lartë të gjakut është të monitoroni me kujdes marrjen tuaj për të reduktuar dhe përfundimisht për të përmirësuar funksionin e zemrës.

“Shumica e studimeve kanë treguar se shmangia e marrjes së tepërt të kripës ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe çon në një dietë më të shëndetshme në përgjithësi, e cila ndihmon në humbjen e peshës, të cilat të dyja reduktojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare”. “Reduktimi i marrjes së kripës mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të goditjes në tru dhe vdekjes nga një ngjarje kardiovaskulare”, thotë mjeku i kujdesit parësor Gerald Orlando.

Si të konsumoni kripë për të ulur presionin e gjakut?

Shijimi i një plani diete me pak kripë mund të përmirësojë cilësinë e jetës tuaj, të ulë presionin e gjakut dhe ta mbajë zemrën tuaj të shëndetshme. Ekspertët rekomandojnë që njerëzit me hipertension të konsumojnë jo më shumë se 2,300 miligramë natrium në ditë, ku 1,500 miligramë janë ideale.

“Kjo mund të tingëllojë si shumë, por vetëm 1 lugë çaji kripë përmban 2300 mg natrium. “Në mbarë botën, marrja mesatare ditore e natriumit varion nga 3,500 në 5,500 miligram”, thotë Wiles.

Këtu janë disa këshilla për të reduktuar marrjen e kripës për presion më të mirë të gjakut.

1. Fokusohuni te ushqimet e pasura me kalium, magnez dhe kalcium

Përqendrohuni më shumë në ushqimet që mund të shtoni në vend të atyre që duhet të eliminoni.

“Përpiquni të përqendroheni në shtimin e më shumë kaliumit në vaktin tuaj për të luftuar efektet e natriumit. Kjo mund të përfshijë shtimin e avokados në një sanduiç me salmon ose sallatë me fasule të zezë me pica, “thotë Rutenstein. Gjithashtu merrni parasysh ushqimet që nuk janë vetëm të pasura me kalium, por edhe me lëndë ushqyese të tjera thelbësore si magnez dhe kalcium, në kos, zarzavate me gjethe, fasule të bardha dhe sardele.

2. Zbuloni se ku është kripa

Çuditërisht, disa ushqime të diskutueshme me përmbajtje të lartë natriumi, duke përfshirë salcën e sallatës, mund të mos jenë shumë të kripura. “Shumë njerëz mendojnë se shumica e kripës gëlltitet kur shtojmë kripë shtesë në ushqimet tona, por ajo mund të grumbullohet lehtësisht në ushqime që nuk i mendojmë si të kripura, si p.sh. përzierje e pudingut të paketuar, sodë buke dhe salcë soje me pak natrium. ” thotë ai. Rutenstein.

3. Përdorni barishte dhe erëza

“Kërkoni receta që lënë jashtë kripën dhe ju lejojnë të shijoni ndryshe. Perimet mund të aromatizohen me hudhër, kopër, rozmarinë, rigon dhe trumzë. Gota, kerri, borziloku dhe qiqrat shkojnë mirë me viçin. Për më tepër, provoni koriandër, kopër, sherebelë ose majdanoz me mish shpendësh, rigon ose limon të shoqëruar me mish. “Kombinime të pafundme barishtesh dhe erëzash nxjerrin në pah shijen e ushqimeve tuaja të preferuara pa kripë të shtuar”, thotë Wiles.

4. Përgatitni gatimet tuaja të preferuara në shtëpi

Recetat e kopjuara janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të shijuar pjatat tuaja të preferuara të restorantit, ndërkohë që zvogëloni sasinë e kripës në ushqimin tuaj. “Kjo ju jep më shumë kontroll mbi sasinë e kripës së përdorur në gatim. “Mund të zbuloni se mund të zvogëloni sasinë e kripës në shumë receta përgjysmë ose më shumë”, thotë Wiles.

5. Menaxhoni marrjen e kripës

“Përpiquni të shpërndani marrjen tuaj të natriumit gjatë gjithë ditës në vend që ta konsumoni të gjithë menjëherë. Për shembull, nëse keni tre vakte dhe një meze të lehtë, përpiquni të synoni për 400 miligramë natrium në çdo vakt dhe 300 miligramë për rostiçeri, thotë Rutenstein.