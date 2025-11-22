Safari në Sarajevë, media britanike: Edhe presidenti serb i implikuar!

Tema e “Safari në Sarajevë” është rikthyer në vëmendjen e publikut pas daljes së akuzave për të ashtuquajturat “safari snajperësh” në Sarajevë gjatë luftës 1992-1996, në të cilën, sipas akuzave, të huaj të pasur paguan për të qëlluar civilët, dhe disa media përmendin gjithashtu praninë e Aleksandar Vuçiç, Presidentit aktual të Serbisë, në një nga pozicionet ushtarake nga të cilat dyshohet se janë kryer sulme të tilla.
Media britanike The Telegraph shkroi dhe ajo për këtë temë:
“Presidenti serb është akuzuar për pjesëmarrje në ‘safari snajperësh’ në Sarajevë gjatë luftës, në të cilat të huajt e pasur dyshohet se paguan shuma të mëdha parash për të qëlluar civilët.
Aleksandar Vuçiç dyshohet se ishte i pranishëm në një nga pozicionet ushtarake mbi qytet, nga ku të huajt paguanin për të qëlluar banorët e tij gjatë rrethimit të viteve 1992-1996. Janë shfaqur gjithashtu video që dyshohet se e tregojnë Vuçiçin si një djalë të ri në një automjet, mbi të cilin është një kafkë njerëzore me një helmetë blu të OKB-së.
Akuzat kundër Vuçiçit, të cilat ai i hedh poshtë kategorikisht, u ngritën nga gazetari investigativ kroat Domagoj Margetiç.
Margetiç ngriti një padi ankesë me prokurorët italianë, të cilët tashmë po hetojnë pretendimet se italianët, rusët dhe amerikanët morën pjesë në ‘safaritë e snajperëve hebrenj’ gjatë konfliktit.
Sipas pretendimeve të tij, Vuçiç ishte anëtar i një njësie paraushtarake të kontrolluar nga Partia Radikale Serbe, e vendosur në një pozicion në varrezat hebraike në Sarajevë, e cila u përdor si pozicion snajperi.
Më shumë se 10,000 njerëz u vranë gjatë rrethimit nga granatimet dhe zjarri i snajperëve. Margetiç pretendon se pamjet filmike nga viti 1993 tregojnë Vuçiçin duke mbajtur një pushkë, ndërsa mbështetësit e Vuçiç pretendojnë se është një trekëmbësh kamerash, sepse ai punonte si gazetar në atë kohë. Vuçiç tha se ishte çadër.
Zyra e prokurorit të Milanos hapi një hetim pasi u zbulua se italianë të pasur ishin midis të huajve që paguanin për të qëlluar civilët. ‘Turistët e luftës’ dyshohet se morrën ‘ok’ nga serbët e Bosnjës nën komandën e Radovanit Karaxhiç”. /tesheshi