Salah: Kjo është ndeshja ime e fundit që luaj ndaj Cityt

Mohamed Salah ende nuk ka vazhduar kontratën e tij me Liverpoolin.

Pas fitores së mbrëmshme ndaj Manchester Cityt në “Anfield”, Salah dha edhe një deklaratë të fortë rreth situatës së tij.

Mo Salah on his contract situation: “Honestly… it’s in my head. Until now this is the last Man City game I will play for Liverpool, so I was just going to enjoy it”.

“I will enjoy every second here. Hopefully we just win the league and will see what will happen”, told Sky. pic.twitter.com/CAvO7WuL5a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024

“Sinqerisht është në kokën time. Deri tani kjo është ndeshja ime e fundit që do të luaj ndaj Cityt, kështu që thjesht do ta shijoja”.

“Do të shijoj çdo sekondë këtu. Shpresojmë që thjesht ta fitojmë ligën dhe të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha Salah për “Sky”.

Kujtojmë seë Liverpooli, ka arritur një fitore të rëndësishme rreth garës për titull duke mposhtur kampionin në fuqi, Manchester Cityn me golat e shënuar nga Salah dhe Gakpo.