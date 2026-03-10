Samsung Galaxy M17e është i vërtetë, specifikat dhe data e lansimit konfirmohen zyrtarisht

Në fillim të janarit, Samsung Galaxy M17e i ardhshëm u shfaq në listën e Pajisjeve të Mbështetura të Google Play Console.
Ishte i çuditshëm, por është padyshim i vërtetë, pasi vetë Samsung e ka konfirmuar tani,.
Galaxy M17e do të lansohet në Indi më 17 mars, ku do të shitet përmes Amazon.
Telefoni ka një ekran HD+ 6.7 inç me shpejtësi rifreskimi 120Hz, MediaTek Dimensity 6300 SoC në krye dhe një bateri 6,000 mAh.
Do të përdorë One UI 8.0 të bazuar në Android 16 që nga dita e parë dhe do të marrë gjashtë përditësime kryesore të Android dhe gjashtë vjet përditësime sigurie.
Ka një kamerë të pasme 50MP, një sensor thellësie 2MP dhe një kamerë selfie 8MP.
Të gjitha këto specifikime janë konfirmuar zyrtarisht nga faqja e internetit e Amazon për pajisjen.
Dhe të gjitha përputhen në mënyrë të përkryer me atë që sjell Galaxy A07, dhe kjo është pajisja për të cilën thuhet se M17e është binjak.
M17e ka një vlerësim IP54 për rezistencë ndaj pluhurit dhe spërkatjeve, dhe do të jetë i disponueshëm në ngjyrat Blitz Blue dhe Vibe Violet.
Është cilësuar si telefoni më i butë nën 14,000 rupi indiane, kështu që padyshim do të kushtojë më pak se kaq – me shumë mundësi 13,999 rupi indiane.