Samsung zbulon specifikimet kryesore të Galaxy F70 5G dhe datën e tij të lansimit

Samsung lansoi Galaxy F70e në muajin shkurt dhe Galaxy F70 Pro në gusht, ndërsa modeli bazë, Galaxy F70, u shfaq në bazën e të dhënave të Google javën e kaluar.
Dhe sot, Flipkart ka publikuar një faqe të dedikuar për Galaxy F70 5G, duke zbuluar se ai do të prezantohet në Indi më 18 tetor, me një çmim fillestar prej rreth 225 dollarë.
Telefoni do të vijë me një ekran FHD+ Super AMOLED që përmban një prerje në formë pike (waterdrop notch) dhe mbrojtje Corning Gorilla Glass Victus.
Ai do të jetë i pajisur me çipsetin Exynos 1330, një kamerë kryesore 50 MP me OIS (të cilën Samsung e quan “No Shake Cam”), një kamerë ultra-të gjerë 5 MP, një kamerë makro 2 MP, një kamerë për selfie 13 MP, si dhe një bateri 5,000 mAh me mbështetje për karikim me kabllo 25 W.
Pajisja ka një trashësi prej 7.5 mm, është rezistente ndaj pluhurit dhe spërkatjeve, dhe do të jetë e disponueshme në ngjyrat “Vivid Violet” (vjollcë e gjallë) dhe “Bold Black” (e zezë e theksuar).
Sa i përket softuerit, Galaxy F70 5G mbështet veçoritë “Circle to Search”, Google Gemini, Samsung Wallet (me mundësinë e pagesave përmes afrimit të telefonit), Quick Share, Voice Focus, si dhe sistemin e sigurisë Knox.
Samsung gjithashtu thekson se seria F është projektuar dhe prodhuar në Indi.