Schaeffler bashkëpunon me Neura Robotics për të zhvilluar dhe furnizuar humanoide

Prodhuesi gjerman i makinerive dhe pjesëve të makinave Schaeffler hap një biznes të ri, duke hyrë në partneritet me Neura Robotics për të zhvilluar dhe furnizuar së bashku komponentë kyç për humanoidët.
Schaeffler do të integrojë një numër mesatar katërshifror humanoidësh në prodhimin e saj deri në vitin 2035, tha kompania në një deklaratë.
Industria e automobilave e Evropës ka qenë nën presion për shkak të tarifave të importit të SHBA-së, kërkesës më të dobët për makina dhe konkurrencës në rritje nga firmat kineze, duke shkaktuar ulje të kostove, ndryshime në zinxhirin e furnizimit dhe një kërkim për rrugë të reja rritjeje.
Duke i bërë jehonë trendit, Schaeffler tha në shtator se priste që deri në 10% të shitjeve të grupit në vitin 2035 të vinin nga sektorët që i ka eksploruar në mënyrë aktive, duke përfshirë mbrojtjen, aeroplanët elektrikë vertikalë të ngritjes dhe uljes, dhe robotikën humanoide.
Për më tepër, kompania tha se do të shiste biznesin e saj të turbokompresorëve në Kinë, i cili gjeneroi të ardhura prej rreth 100 milionë eurosh në vitin 2024.
Me interesin në rritje për efikasitetin dhe optimizimin e drejtuar nga inteligjenca artificiale, shumë kompani kanë theksuar rritjen e investimeve dhe entuziazmin në këtë sektor.
“Ndërsa nuk japim një shifër për sa i përket një investimi, shohim një dëshirë në rritje për të eksploruar mundësitë në këtë fushë. Ky lloj investimi ka dy qëllime: efikasitetin e brendshëm dhe potencialin shtesë të biznesit, d.m.th. robotët humanoidë të drejtuar nga inteligjenca artificiale”, tha CEO Klaus Rosenfeld për Reuters.
“Sa i përket dinamikës së biznesit, tremujori i katërt është zakonisht pak më i dobët se tremujorët e tjerë. Sa i përket zhvillimit të tregut, mjedisi në anën e automobilave mbetet sfidues”, shtoi Rosenfeld.
Duke komentuar shitjen e biznesit në Kinë, Rosenfeld tha se “transaksioni synon përmirësimin e portofolit dhe gjithashtu largimin e aktiviteteve që nuk janë strategjike ose nuk performojnë në nivelin që duam që ato të performojnë”.