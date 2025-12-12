“SciTechDaily”: Arra dhe kafeja rrisin vigjilencën e trurit

Një studim i fundit zbuloi se arrat dhe kafeja kanë një ndikim pozitiv në funksionin e trurit, dhe konsumimi i tyre si pjesë e një diete të shëndetshme mund të ndihmojë në përmirësimin e përqëndrimit, kujtesës dhe koordinimit, sipas “SciTechDaily”.
Studiuesit në “University of Reading” në Berkshire, Angli – testuan pjesëmarrësit që hëngrën një mëngjes të pasuruar me arra dhe zbuluan përfitime të konsiderueshme – krahasuar me një vakt pa arra.
Studimi nxorri në pah potencialin e arrave si një përforcues natyror i trurit.
Arrat dhe funksioni i trurit
Arrat shpesh quhen “ushqim për trurin” për shkak të vlerave të tyre ushqyese.
Acidet yndyrore omega-3: Arrat janë të pasura me acid alfa-linolenik omega-3 me bazë bimore, që është thelbësore për shëndetin e trurit dhe funksionin neuronal.
Antioksidantët dhe polifenolet: Ato përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve dhe komponimeve anti-inflamatore që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave të trurit nga dëmtimet dhe ngadalësimin e aftësive njohëse që lidhet me moshën.
Performancë e përmirësuar: Studimet e fundit sugjerojnë se ngrënia e arrave (p.sh., në mëngjes) mund të përshpejtojë reagimin dhe përmirësojë performancën e kujtesës dhe të ndihmojë trurin të punojë më me efikasitet gjatë detyrave sfiduese mendore.
Kafeja dhe funksioni i trurit
Kafja, kryesisht nëpërmjet përmbajtjes së saj të kafeinës, është e njohur për efektet e saj të menjëhershme në performancën mendore.
Vigjilenca dhe fokusi: Kafeina vepron si një stimulues i sistemit nervor qendror, duke bllokuar receptorët e adenozinës në tru, gjë që rrit vigjilencën, përmirëson fokusin dhe rrit shpejtësinë e të reaguarit.
Neurombrojtja: Komponime të tjera në kafe, të tilla si acidet polifenolike dhe trigonelina, mund të ofrojnë përfitime neurombrojtëse, duke ulur potencialisht rrezikun e sëmundjeve neurodegjenerative si të “Parkinsonit” dhe “Alzheimerit” në planin afatgjatë.
Kombinimi i arrave dhe kafesë
Ndërsa të dyja produktet mbështesin shëndetin e trurit, ka kërkime specifike të kufizuara mbi efektet sinergjike të konsumimit të tyre së bashku në të njëjtën kohë.
Sinergji potenciale: Mekanizmat e ndryshëm të veprimit (arrat për shëndetin dhe strukturën e trurit afatgjatë; kafeja për vigjilencë dhe fokus të menjëhershëm) sugjerojnë se ato mund të jenë një kombinim i mirë dietik për një performancë të qëndrueshme të aftësive njohëse.