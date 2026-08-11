Sekreti i funksionit të dritave të pasme “me brinjë” të Mercedesit

Dizajni i dritave të pasme në makinat e vjetra të Mercedes-Benz i bënte ato të dalloheshin menjëherë, por forma e tyre karakteristike nuk ishte krijuar vetëm për pamje të veçantë – ajo kishte një funksion shumë më të rëndësishëm.
Në automjetet e sotme, dritat e frenimit janë bërë shpesh një element shumë i theksuar i dizajnit të përgjithshëm, ndërsa funksioni i tyre fillestar gradualisht është zhvendosur në plan të dytë.
Megjithatë, industria e automobilave nuk ka arritur kurrë një ide aq të zgjuar sa ajo që përdori Mercedes-Benz në vitet ’70. Pikërisht në atë periudhë, kompania filloi të vendoste në automjetet e saj drita të pasme me sipërfaqe të valëzuar dhe me brinjë, të cilat edhe sot marrin vlerësime pozitive. Ato u bënë po aq të dallueshme sa edhe grilat karakteristike në formë “veshkash” të BMW-së.
Ky dizajn i veçantë ndryshoi në forma të ndryshme gjatë dekadave, por mbijetoi deri në vitet 2000, para se të zëvendësohej nga forma më aerodinamike. Megjithatë, pamja ishte vetëm një element dytësor i këtij dizajni. Qëllimi kryesor ishte rritja e dukshmërisë.
U zbulua se dizajni me brinjë kishte disa përparësi. Sipërfaqja e thelluar dhe me vija të dritave ishte krijuar në mënyrë që, kur makina lëvizte në rrugë të këqija dhe me baltë, papastërtitë dhe pluhuri të grumbulloheshin në hapësirat mes “brinjëve”, ndërsa era gjatë lëvizjes i largonte ato.
Falë kësaj zgjidhjeje, pjesët e dala të dritës mbeteshin më të pastra dhe ndriçimi i saj vazhdonte të ishte i dukshëm qartë për shoferët pas makinës, edhe kur trupi i dritës ishte i ndotur. Përveç kësaj, brinjët e bënin pjesën e poshtme të automjetit më të dukshme edhe nga anët.
Meqë kapaku i dritës nuk kishte sipërfaqe të lëmuar, brinjët funksiononin si një lloj prizmi, duke e shpërndarë dhe përthyer dritën në disa drejtime. Në këtë mënyrë, drita e pozicionit dhe ajo e frenimit nuk dukeshin si një pikë e vetme verbuese, por ishin qartë të dukshme nga një kënd më i gjerë, pavarësisht kushteve të rrugës.
Zhdukja e këtyre dritave nuk erdhi vetëm për shkak të ndryshimit të filozofisë së dizajnit. Me përhapjen e teknologjisë LED, këto zgjidhje teknike nuk ishin më të nevojshme, pasi dritat moderne ofrojnë ndriçim më të fortë, më të qartë dhe më efikas.
Kështu, një nga elementët më të njohur të Mercedesit klasik mbeti një shembull i zgjuarsisë inxhinierike, ku dizajni dhe funksionaliteti bashkoheshin në një zgjidhje të vetme.