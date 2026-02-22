​Sektori gjerman i automobilave: Merz duhet të kërkojë tregje liberale në Kinë

Industria gjermane e automobilave pret që Kancelari Friedrich Merz të kërkojë liberalizimin e tregut gjatë udhëtimit të tij në Kinë.
“Pala gjermane duhet të paraqesë një përshkrim të detajuar se ku Kina po e shtrembëron konkurrencën”, tha Hildegard Müller, presidente e shoqatës së industrisë gjermane të automobilave VDA, për numrin e së dielës të gazetës Die Welt.
“Qëllimi i bisedimeve në përgjithësi duhet të jetë hapja e mëtejshme e tregjeve nga të dyja palët – jo izolimi i ndërsjellë. Kina gjithashtu ka një përgjegjësi këtu.”
Prodhuesit gjermanë të makinave kanë parë kohët e fundit një rënie të ndjeshme të shitjeve në Kinë. Përveç markave të reja lokale të makinave elektrike shumë të subvencionuara, kjo është edhe për shkak të një takse të re luksoze mbi makinat e shtrenjta, e cila prek kryesisht markat gjermane.
“Ne gjithashtu presim që Kina të bëjë propozime konstruktive për uljen e shtrembërimeve të konkurrencës”, tha Müller.
Shefi i VDA-së paralajmëroi kundër provokimit të kundër-reagimeve me rregulloret e reja të BE-së, të tilla si dhënia e përparësisë makinave evropiane në prokurimin publik, primet e blerjes ose tarifat doganore.
“Edhe nëse Kina tani po thirret për të bërë oferta, Evropa duhet të peshojë në përgjithësi veprimet dhe reagimet e saj përkatëse. Në varësi të vendimit, industria vendase mund të përballet me kundërmasa nga Kina”, tha Müller.
Merz do të udhëtojë për në Kinë javën e ardhshme për bisedime mbi lidhjet politike dhe ekonomike, si dhe çështjet e sigurisë. Do të jetë vizita e tij e parë në vend që nga marrja e detyrës.
Tensionet tregtare midis Berlinit dhe Pekinit po ziejnë, veçanërisht për metalet e rralla – lëndë të para kritike të përdorura në produkte të tilla si telefonat celularë dhe motorët elektrikë.
Prodhuesit gjermanë dhe evropianë kanë raportuar mungesa të këtyre materialeve të lidhura me politikat kufizuese tregtare kineze.
Industria e eksportit të Gjermanisë ka shprehur kritika për atë që e përshkruan si konkurrencë të padrejtë në tregjet botërore nga firmat kineze të subvencionuara, duke bërë thirrje për një fushë loje të barabartë për kompanitë e huaja, përfshirë në prokurimin publik, shkruan DPA.
Merz do të shoqërohet nga një delegacion biznesi dhe do të marrë pjesë gjithashtu në një takim të Komitetit Këshillimor Ekonomik Gjermano-Kinez.
Sipas raportimeve, ai gjithashtu planifikon të vizitojë Qytetin e Ndaluar dhe Grupin Mercedes-Benz në Pekin.