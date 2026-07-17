Sekuestrohen drogë, telefona dhe pajisje të tjera në Qendrën Korrektuese të Dubravës, policia nis hetimet

Policia e Kosovës ka iniciuar dy raste për posedim të paautorizuar të substancave narkotike në Qendrën Korrektuese të Dubravës, pasi gjatë kontrolleve të rregullta nga oficerët korrektues janë zbuluar sasi të dyshuara të marihuanës, si dhe pajisje të ndaluara.
Sipas Policisë, rasti i parë ka ndodhur më 12 korrik 2026, rreth orës 19:00, kur gjatë kontrollit në një zonë sterile në pjesën veriore të qendrës janë gjetur dhe sekuestruar 482 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.
Përveç drogës, zyrtarët kanë sekuestruar edhe nëntë telefona mobil, katër kartela SIM dhe 10 kabllo për mbushjen e telefonave, të cilat dyshohet se ishin futur në mënyrë të kundërligjshme brenda institucionit korrektues.
Në një rast tjetër, të regjistruar më 9 korrik 2026 rreth orës 09:30, gjatë kontrolleve pranë rrethojës së Qendrës Korrektuese të Dubravës është gjetur edhe një sasi prej 4 gramësh substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë, e cila është sekuestruar nga policia.
Në raportin e Policisë së Kosovës thuhet:
“Lidhur me të dyja rastet është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa substancat e dyshuara narkotike dhe dëshmitë e tjera janë sekuestruar. Hetimet janë në vazhdim.”
Policia nuk ka bërë të ditur nëse ka persona të dyshuar apo të arrestuar në lidhje me këto raste, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për të zbardhur rrethanat dhe mënyrën se si substancat narkotike dhe pajisjet e ndaluara kanë përfunduar brenda Qendrës Korrektuese të Dubravës.