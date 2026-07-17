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Kuvajti thotë se zbuloi 32 dronë të lëshuar nga Irani të enjten

Ushtria kuvajtiane tha se 32 dronë u lëshuan nga Irani drejt instalimeve jetike në vend të enjten, në mes të përshkallëzimit të tensioneve mes Teheranit dhe Washingtonit, transmeton Anadolu.

“Këta dronë u interceptuan dhe u goditën”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Saud Al-Atwan, në një deklaratë.

Ai tha se mbetjet nga përgjimi i dronëve iranianë shkaktuan dëme materiale, por pa viktima.

Ushtria tha se do të vazhdojë të jetë e gatshme dhe e përgatitur “për të forcuar sigurinë kombëtare dhe për të mbrojtur mirëqenien e qytetarëve dhe banorëve”.

Ushtria iraniane tha herët të enjten se kishte nisur sulme ndaj radarëve dhe mjeteve të mbrojtjes ajrore të SHBA-së në Kuvajt dhe Bahrein, si pjesë e fushatës së saj hakmarrëse ndaj sulmeve amerikane kundër Teheranit.

Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar ditët e fundit lidhur me Ngushticën e Hormuzit, ku të dyja palët kanë shkëmbyer sulme, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synon t’i japë fund konfliktit dhe të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.

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