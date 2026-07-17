Shuhet John L. Esposito, ky studiues i madh që luftoi injorancën ndaj Islamit dhe muslimanëve

Akademiku i famshëm me besim katolik që i shërbeu intelektualisht të vërtetës
Profesori John L. Esposito, një nga studiuesit më të respektuar perëndimorë të Islamit dhe një autoritet i njohur ndërkombëtarisht për marrëdhëniet midis botës myslimane dhe Perëndimit, ndërroi jetë në moshën 86 vjeç, raportuan mediat ndërkombëtare.
Komuniteti akademik global dhe bota myslimane i kanë dhënë lamtumirën një studiuesi i cili i kushtoi më shumë se pesë dekada ndërtimit të një kuptimi më objektiv të Islamit, kundërshtimit të stereotipeve për myslimanët dhe promovimit të dialogut ndërfetar.
John L. Esposito ishte profesor i fesë, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe studimeve islame në Universitetin Georgetown, ku në vitin 1993 themeloi Qendrën për Mirëkuptim Musliman-Krishter, e cila nën udhëheqjen e tij u rrit në një nga institucionet kryesore në botë të dedikuara për avancimin e dialogut dhe bashkëpunimit midis komuniteteve fetare.
Gjatë karrierës së tij të pasur akademike, ai shkroi, bashkautoroi ose redaktoi më shumë se pesëdhjetë libra që janë bërë literaturë e domosdoshme në universitete anembanë botës. Ndër veprat e tij më të famshme janë “Islami: Rruga e Drejtë”, “Kërcënimi Islamik: mit apo realitet?”, “E Ardhmja e Islamit”, “Çfarë duhet të dinë të gjithë për Islamin”, “Kush flet për Islamin?”, “Çfarë mendojnë vërtet një miliard muslimanë”, shkruar me Dalia Mogahed, dhe “Sheriati: Çfarë duhet të dinë të gjithë”.
Ai ishte gjithashtu kryeredaktor i botimeve kryesore të Oksfordit, duke përfshirë Fjalorin e Oksfordit të Islamit, Historinë e Islamit të Oksfordit dhe Enciklopedinë e Oksfordit të Botës Islame.
Nihad Awad i Këshillit për Marrëdhëniet Amerikano-Islame (CAIR) vuri në dukje se Profesor Esposito “ia kushtoi jetën e tij avancimit të një kuptimi të saktë të Islamit dhe myslimanëve në një kohë kur dezinformimi dhe paragjykimet shpesh dominojnë diskursin publik”.
“Puna e tij shkencore ka edukuar breza studentësh, politikëbërësish, gazetarësh, udhëheqësish fetarë dhe qytetarësh në të gjithë botën. Ai nuk ishte vetëm një studiues i jashtëzakonshëm, por edhe një mik i dhembshur dhe një zë i besuar që vazhdimisht mbrojti lirinë fetare, bashkëpunimin ndërfetar dhe dinjitetin e çdo qenieje njerëzore”, tha Awad.
Një katolik që ndërtoi dialog me myslimanët
Mesazhe të shumta ngushëllimi kanë vërshuar nga qarqet akademike dhe islamike në të gjithë botën.
Një katolik i përjetshëm, Esposito demonstroi përmes punës së tij se besimi i thellë personal mund të jetë i pajtueshëm me respektin e sinqertë për traditat e tjera fetare. Puna e tij shkencore ka mbështetur vazhdimisht mirëkuptimin, dialogun dhe respektin e ndërsjellë si themel të marrëdhënieve midis myslimanëve dhe pjesës tjetër të botës.
Ai ka marrë çmime të shumta ndërkombëtare për kontributet e tij, përfshirë Çmimin Martin E. Marty për Kuptimin Publik të Fesë nga Akademia Amerikane e Fesë dhe Çmimin Quaid-e-Azam të Pakistanit për Kontribut të Jashtëzakonshëm në Studimet Islame.
Vdekja e Profesor John L. Esposito përfaqëson një humbje të madhe për komunitetin akademik, por edhe për të gjithë ata që mbështetën dialogun ndërfetar, luftën kundër islamofobisë dhe ndërtimin e urave të mirëkuptimit midis kulturave dhe qytetërimeve të ndryshme. /tesheshi