Shqiptarët në Greqi: Nga punëtorë krahu, në pronarë kompanish ndërtimi

Nëse punëtorët shqiptarë të ndërtimit mund të identifikojnë një periudhë të artë në Greqi që kontribuoi në ngritjen e tyre ekonomike, ajo ishte koha para dhe pas Lojërave Olimpike të vitit 2004, kur aktiviteti në ndërtim arriti kulmin.
Vlerësohet se në atë periudhë (2005–2006), numri real i emigrantëve shqiptarë në Greqi ishte rreth 600 mijë ose pak më shumë, ndërsa numri i rezidentëve të regjistruar ligjërisht varionte nga 440 mijë deri në 500 mijë.
Studimet e asaj kohe tregonin se rreth 32% e burrave shqiptarë të punësuar punonin në ndërtim, një sektor ku ata kishin arritur të dominonin, duke përfaqësuar rreth 75% të të gjithë punëtorëve të huaj në industrinë e ndërtimit.
Vlerësohet se gjatë asaj periudhe, rreth 120 mijë deri në 150 mijë shtetas shqiptarë punonin në ndërtim në Greqi, duke përfshirë edhe punësimin sezonal dhe informal. Punëtorët shqiptarë preferoheshin shpesh, pasi shumica kishin të paktën njohuri bazë të gjuhës greke dhe mund të komunikonin më lehtë me kolegët. Në vitet e mëparshme, ata kishin fituar gjithashtu reputacionin e punëtorëve të zellshëm dhe të besueshëm.
Disa prej tyre kishin fituar tashmë aftësi ose përvojë në fusha të caktuara të ndërtimit në Shqipëri, ndërsa shumica ishin punëtorë të pakualifikuar — një kategori për të cilën tregu grek kishte kërkesë të lartë.
Pas viteve të punës në kantiere, shumë prej këtyre punëtorëve të pakualifikuar fituan përvojë dhe u specializuan në degë të caktuara të ndërtimit, fusha në të cilat si ata, ashtu edhe kontraktorët kërkonin të punësoheshin.
Vitet e begata përmirësuan ndjeshëm statusin e tyre shoqëror, pasi puna ishte e bollshme dhe pagat ishin të larta. Kjo vazhdoi deri në krizën e thellë ekonomike që goditi Greqinë dhe shkatërroi sektorin e ndërtimit.
Me rënien pothuajse të plotë të aktivitetit ndërtimor, i cili u tkurr me më shumë se 80%, pasuan vite të vështira. Punët u zhdukën dhe dhjetëra mijëra emigrantë u detyruan të ktheheshin në Shqipëri. Një numër i madh u largua gjithashtu drejt vendeve të Europës Veriore, të cilat në atë kohë kërkonin punëtorë ndërtimi dhe ofronin mundësi si leje qëndrimi, mbështetje për strehimin, shkollim për fëmijët dhe paga dukshëm më të larta.
Vlerësohet se më shumë se 75 mijë deri në 100 mijë shqiptarë u kthyen në Shqipëri ose emigruan sërish drejt vendeve të Europës Veriore. Shumë prej tyre kishin marrë shtetësinë greke dhe e kuptuan se zotëronin një avantazh të rëndësishëm për shkak të aksesit në Bashkimin Europian.
Ata arritën të zhvendoseshin në vende si Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Suedia dhe shtete të tjera, ku gjetën punë relativisht lehtë dhe me paga shumë të mira.
Ndërsa papunësia goditi sektorin e shkatërruar të ndërtimit, numri i punëtorëve shqiptarë aktivë në Greqi ra ndjeshëm. Po ashtu u ul në mënyrë të konsiderueshme edhe numri i punëtorëve të huaj të siguruar në ndërtim, të regjistruar pranë Institutit Grek të Sigurimeve Shoqërore (IKA).
Konkretisht, numri i punëtorëve shqiptarë të ndërtimit në Greqi zbriti në më pak se 30 mijë. Shumica mbijetonte duke kryer riparime të vogla, rinovime dhe punë mirëmbajtjeje, veçanërisht në zonat turistike, pasi ndërtimi i apartamenteve dhe projektet e mëdha ishin ndalur pothuajse plotësisht.
Me lënien pas të krizës ekonomike, kushtet në Greqi kanë ndryshuar.
Vendi po përjeton një bum ndërtimi, i nxitur nga kërkesa e lartë për banesa, vala e investimeve dhe zgjerimi i turizmit, që ka tërhequr investime të reja, përveç projekteve të mëdha si Ellinikon dhe shumë zhvillimeve të tjera në të gjithë vendin.
Rrethanat kanë ndryshuar, ashtu si edhe njerëzit që punojnë në këtë sektor.
Shumica e punëtorëve shqiptarë të gjeneratës së parë — ata që mbërritën në Greqi gjatë valës së madhe të emigracionit në vitet 1990 — tashmë janë pensionuar.
Brezi i dytë u godit nga kriza financiare dhe shumë prej tyre emigruan drejt vendeve të tjera europiane ose u kthyen në Shqipëri, ku rindërtimi i vijës bregdetare dhe zhvillimi urban i Tiranës kanë krijuar kërkesë për punëtorë të kualifikuar.
Megjithatë, një numër i konsiderueshëm vazhdon të jetojë dhe punojë në Greqi.
Mes brezit më të vjetër, shumë ish-punëtorë shqiptarë me paga të ulëta janë shndërruar tashmë në pronarë biznesesh në sektorë të ndryshëm.
Ish-punëtorë ndërtimi, për shembull, janë bërë pronarë ekipesh ndërtimi ose kontraktorë të vegjël që punësojnë teknikë grekë, ndërsa shumë të tjerë kanë krijuar kompani shërbimesh dhe biznese në fusha të ndryshme.
Sipas kërkimeve dhe të dhënave të Dhomës së Zejtarëve të Athinës (EEA), sektori i ndërtimit — duke përfshirë kontraktorët dhe kompanitë teknike të specializuara në rinovime, suvatime, lyerje dhe shtrime pllakash — përbën pjesën më të madhe të 4.460 numrave tatimorë (AFM) në pronësi të sipërmarrësve shqiptarë në Athinë.
Në të gjithë Greqinë, nga rreth 10 mijë sipërmarrës shqiptarë, vlerësohet se më shumë se gjysma — mbi 5 mijë — janë pronarë kompanish të vogla, të mesme ose të mëdha ndërtimi dhe kompanish teknike.
Nga puna me mëditje te investimet
Si kaluan shqiptarët nga puna me mëditje te kontraktimi i projekteve?
Emigrantët shqiptarë që mbërritën në Greqi gjatë viteve 1990 si punëtorë të pakualifikuar fituan gradualisht njohuri të gjera teknike dhe përvojë në industrinë greke të ndërtimit.
Me kalimin e kohës, ata u bënë mjeshtër të kualifikuar, më pas nënkontraktorë dhe sot shumë prej tyre janë pronarë të regjistruar ligjërisht të kompanive të ndërtimit që realizojnë projekte të mëdha dhe rinovime.
Shumë prej këtyre kompanive tashmë të konsoliduara janë zgjeruar ndjeshëm dhe punësojnë edhe punëtorë grekë.
Roli i tyre në sektorin grek të ndërtimit është bërë aq i rëndësishëm, sa është rritur edhe bashkëpunimi dypalësh, përfshirë pjesëmarrjen e grupeve shqiptare të ndërtimit në panaire të mëdha të industrisë në Greqi, si edhe investimet e tyre në pasuri të paluajtshme.
Përveç sipërmarrësve, numri i përgjithshëm i punëtorëve shqiptarë aktivë në ndërtim në Greqi — duke përfshirë mjeshtrit dhe kontraktorët — vlerësohet sot në rreth 20 mijë deri në 25 mijë.
Megjithëse ata vazhdojnë të jenë forca kryesore në ekipet e specializuara të ndërtimit dhe në projektet e kontraktimit, numri i tyre është ulur ndjeshëm krahasuar me të kaluarën.
Mungesa e fuqisë punëtore që ata kanë lënë pas në kategorinë e punëtorëve të pakualifikuar — e vlerësuar në rreth 20 mijë deri në 25 mijë persona — po plotësohet tashmë përmes marrëveshjeve dypalëshe për sjelljen e punëtorëve nga vendet e Azisë dhe nga Egjipti.