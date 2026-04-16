Senati amerikan hedh poshtë rezolutën për tërheqjen e forcave nga Irani

Senati amerikan i udhëhequr nga republikanët hodhi poshtë të mërkurën një përpjekje të demokratëve për të ndaluar luftën e Donald Trump kundër Iranit , duke hedhur poshtë një rezolutë që do t’i kishte detyruar SHBA-të të tërhiqnin forcat e tyre nga rajoni derisa Kongresi të miratonte veprime të mëtejshme.

Votimi, i cili kaloi 52-47 , shënon herën e katërt këtë vit që Senati ka zgjedhur t’ia heqë pushtetet e luftës presidentit, në një konflikt që demokratët e konsiderojnë të paligjshëm dhe të pajustifikuar , sipas Associated Press . Republikanët thonë se do të vazhdojnë, për momentin, t’i besojnë udhëheqjes së Trump në kohë lufte, duke përmendur aftësitë bërthamore të Iranit dhe pasojat e rëndësishme të një tërheqjeje . Por ligjvënësit republikanë janë gjithashtu të etur të shohin përfundimin e konfliktit – dhe ata mund të ndryshojnë mendje në të ardhmen e afërt.

Sipas Aktit të Pushteteve të Luftës të vitit 1973 , Kongresi duhet të shpallë luftë ose të autorizojë përdorimin e forcës brenda 60 ditëve nga fillimi i saj – një afat që skadon në fund të këtij muaji . Ligji lejon një zgjatje të mundshme prej 30 ditësh , por ligjvënësit e kanë bërë të qartë se duan që administrata të hartojë një plan për t’i dhënë fund konfliktit së shpejti.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram