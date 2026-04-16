Senati amerikan hedh poshtë rezolutën për tërheqjen e forcave nga Irani

Senati amerikan i udhëhequr nga republikanët hodhi poshtë të mërkurën një përpjekje të demokratëve për të ndaluar luftën e Donald Trump kundër Iranit , duke hedhur poshtë një rezolutë që do t’i kishte detyruar SHBA-të të tërhiqnin forcat e tyre nga rajoni derisa Kongresi të miratonte veprime të mëtejshme.
Votimi, i cili kaloi 52-47 , shënon herën e katërt këtë vit që Senati ka zgjedhur t’ia heqë pushtetet e luftës presidentit, në një konflikt që demokratët e konsiderojnë të paligjshëm dhe të pajustifikuar , sipas Associated Press . Republikanët thonë se do të vazhdojnë, për momentin, t’i besojnë udhëheqjes së Trump në kohë lufte, duke përmendur aftësitë bërthamore të Iranit dhe pasojat e rëndësishme të një tërheqjeje . Por ligjvënësit republikanë janë gjithashtu të etur të shohin përfundimin e konfliktit – dhe ata mund të ndryshojnë mendje në të ardhmen e afërt.
Sipas Aktit të Pushteteve të Luftës të vitit 1973 , Kongresi duhet të shpallë luftë ose të autorizojë përdorimin e forcës brenda 60 ditëve nga fillimi i saj – një afat që skadon në fund të këtij muaji . Ligji lejon një zgjatje të mundshme prej 30 ditësh , por ligjvënësit e kanë bërë të qartë se duan që administrata të hartojë një plan për t’i dhënë fund konfliktit së shpejti.