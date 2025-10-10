Senati amerikan voton për heqjen e sanksioneve të ashpra ndaj Sirisë pas rrëzimit të Assadit

Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar heqjen e disa prej sanksioneve më gjithëpërfshirëse amerikane ndaj Sirisë, të vendosura gjatë sundimit të Bashar al-Assadit, liderit të gjatë të vendit, i cili u rrëzua në dhjetor të vitit të kaluar, raporton Anadolu.
Veprimi u ndërmor të enjten në mbrëmje kur dhoma miratoi një projektligj të përgjithshëm vjetor të politikës së mbrojtjes, të njohur si NDAA, që përfshinte heqjen e Aktit të Mbrojtjes Civile të Sirisë “Caesar” të vitit 2019. Ligji, i nënshkruar nga presidenti Donald Trump gjatë mandatit të tij të parë, kishte vendosur sanksione ndaj Damaskut për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut gjatë luftës civile 13-vjeçare në vend.
Ai parashikonte sanksione të gjera ndaj individëve dhe institucioneve siriane dhe dënime financiare për ata që i siguruan qeverisë siriane apo përfaqësuesve të saj mbështetje, transaksione, shërbime ose mallra të konsiderueshme.
“Mirënjohës që Senati miratoi anulimin e Aktit Caesar si pjesë të NDAA-së”, shkroi përfaqësuesi republikan Joe Wilson në platformën amerikane të mediave sociale X. “Këto sanksione shumë të rënda u vendosën ndaj një regjimi që, për fat, nuk ekziston më. Suksesi i Sirisë tani varet nga heqja e plotë dhe totale”, shtoi ai.
NDAA-ja u miratua me mbështetje të gjerë – 77 kundrejt 20 – në dhomën me 100 anëtarë. Tani çështja do t’i nënshtrohet asaj që njihet si konferencë e përbashkët, ku përfaqësues nga Senati dhe Dhoma e Përfaqësuesve do të takohen për të rënë dakord mbi ndryshimet midis dy versioneve të projektligjit që secila dhomë ka miratuar.
Pas rrëzimit të Assadit në dhjetor të vitit të kaluar, pas 24 vitesh sundim, ai u arratis në Rusi, një zhvillim që shënoi përfundimin e dekadave të sundimit të Partisë Baath në Siri. Një administratë tranzitore, e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa, mori detyrën në janar.