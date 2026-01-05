Senatori amerikan paralajmëron se “ditët e Kubës janë të numëruara”

Senatori amerikan, Lindsey Graham, tha se “ditët e Kubës janë të numëruara”, pas një operacioni ushtarak amerikan që Washingtoni e përshkroi si një “sulm në shkallë të gjerë”, i cili rezultoi në kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, transmeton Anadolu.
“Pritni për Kubën. Kuba është një diktaturë komuniste që ka vrarë priftërinj dhe murgesha, ata kanë sulmuar popullin e tyre, ditët e tyre janë të numëruara”, u tha Graham gazetarëve të dielën në Air Force One, ndërsa udhëtonte me presidentin e SHBA-së, Donald Trump.
“Do të zgjohemi një ditë, shpresoj në vitin 2026, në oborrin tonë do të kemi aleatë në këto vende që bëjnë biznes me Amerikën, jo diktatorë narko-terroristë që vrasin amerikanë”, shtoi ai.
Të shtunën, Trump njoftoi se veprimi ushtarak i SHBA-së ndaj Venezuelës rezultoi në kapjen e Maduros dhe gruas së tij, Cilia Flores, duke u zotuar gjithashtu të ushtrojë kontrollin amerikan mbi vendin për momentin, me trupa amerikane nëse është e nevojshme.
Maduro dhe Flores u dërguan në New York të shtunën vonë dhe po mbahen në një qendër paraburgimi në Brooklyn. Ata përballen me akuza federale amerikane të lidhura me trafik droge dhe bashkëpunim të dyshuar me bandat e përcaktuara si organizata terroriste.
Maduro i ka mohuar akuzat dhe zyrtarët në Karakas kanë bërë thirrje për lirimin e çiftit.
Kuba njoftoi gjithashtu se 32 nga luftëtarët e saj u vranë gjatë ndërhyrjes amerikane në Venezuelë, me presidentin Miguel Diaz-Canel që shpalli 5 dhe 6 janar ditë zie kombëtare.