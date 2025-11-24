Senatorja australiane kritikohet për aktin islamofobik brenda senatit

Një senatore australiane u kritikua për sjelljen e saj islamofobike brenda senatit, gjë që çoi në pezullimin e senatit për më shumë se një orë e gjysmë, transmeton Anadolu.
Ligjvënësja e “One Nation”, Pauline Hanson hyri në sallë e veshur me burka dhe më pas refuzoi të largohej, duke përsëritur të njëjtin veprim që bëri në vitin 2017, sipas “Australian Broadcasting Company”.
Senatorja Hanson, e cila mbështeti një ndalim mbarëkombëtar të burkave dhe mbulesave të fytyrës, u penalizua më vonë me një sanksion që e ndaloi atë të hynte në sallë për pjesën tjetër të ditës.
Kur ajo refuzoi të lironte sallën e Senatit, pasoi një debat i nxehtë, duke bërë që presidentja e senatit, Sue Lines të pezullonte punimet e dhomës për më shumë se një orë e gjysëm. Hanson kritikoi kolegët e saj në mediat sociale si “hipokritë” për bllokimin e përpjekjes së saj për të paraqitur projektligjin e saj për të ndaluar burkat dhe mbulesat e fytyrës.
Në përgjigje të sjelljes së saj, ministrja e Jashtme, Penny Wong dënoi veprimet e Hanson-it, duke thënë: “Cilado qofshin bindjet tona, lloji i mungesës së respektit që po shfaqni tani nuk është i denjë për një anëtar të Senatit Australian dhe nuk duhet të lejohet të qëndrojë”.
Senatorja e pavarur, Fatima Payman e cila është gruaja e parë që mban hixhab në senat, e përshkroi aktin e udhëheqëses së një kombi si “të neveritshëm dhe mungesë respekti ndaj dhomës dhe publikut”.
“Veshja e burkës, hyrja brenda dhe mosdëgjimi i procedurave ose vendimit që iu dha është tipike për përpjekjen e saj për të qëndruar relevante”, tha ajo për ABC.
Projektligji i Hanson-it u kritikua gjithashtu nga i dërguari i Australisë për Islamofobinë, Aftab Malik, i cili tha për “Sydney Morning Herald” se ky veprim mund të përkeqësojë ngacmimet, kërcënimet për përdhunim dhe dhunën ndaj grave muslimane në Australi.
Në vitin 2017, gjatë një shtytjeje të ngjashme nga “One Nation” për të ndaluar mbulesat e kokës, ajo veshi një burka në senat.