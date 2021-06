Sergio Ramos nesër i jep lamtumirën Real Madridit

Kapiteni i Real Madridit, Sergio Ramos do ta konfirmojë nesër se ai po largohet nga klubi, dy javë para se kontrata e tij të mbyllet.

Ramos do të paraqitet nesër në konferencë për shtyp me Florentino Perezin, ku do ta konfirmojë vendimin e tij, pasi kontrata e tij skadon më 30 qershor.

Lojtari dhe klubi nuk kanë rënë dakord për vazhdimin e kontratës.

Real Madrid i ofroi Ramos një marrëveshje një vjeçare me një ulje prej 10 për qind të pagës.

Mbrojtësi po kërkonte të paktën një kontratë dy vjeçare, gjë që nuk ishte i gatshëm Florentino Perez.

Ramos flitet se ka oferta nga disa klube të njohura, por edhe nga brenda Spanjës