Seria 4 mbetet në lojë, BMW zbulon planet për gjeneratën e radhës

Për vite me radhë, është folur se BMW Seria 4 mund të ndalojë prodhimin.
Por, bazuar në informacione të reja, kjo nuk duket të jetë aspak e vërtetë. BMW po e bën të qartë se Seria 4 nuk do të shkojë askund.
Ekipi i BMW-së në Mynih po punon tashmë në gjeneratën e ardhshme të Serisë 4, e cila do të jetë përkrah Serisë 3 “Neue Klasse” të ardhshme si një alternativë më sportive dhe më e fokusuar në dizajn.
Dhe një lajm i mirë për entuziastët: një M4 i ri po vjen patjetër.
Rreth një vit më parë, u raportua se M4 i ardhshëm mund të bëhet plotësisht elektrik. Ka ende një shans të vogël që të jetë e mundur, por tani duket më e mundshme që motori me benzinë të mbetet në lojë.
Seria 4 u lansua si model më vete në vitin 2013, duke u ndarë nga Seria 3, dhe hyri në gjeneratën e saj të dytë në vitin 2020.
Ajo shërbeu gjithashtu si themeli për modelin tërësisht elektrik i4.
Në përgjithësi, ka qenë një sukses i fortë për BMW-në.