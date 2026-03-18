Seria Huawei Enjoy 90 lansohet javën e ardhshme

Javën e kaluar, Huawei njoftoi dizajnin e Enjoy 90 Pro Max dhe Enjoy 90 Plus.
Dhe tani, kompania ka zbuluar datën e lansimit të serisë Enjoy 90 në Kinë.
Në postime të ndara në Weibo, Huawei konfirmoi se telefonat e serisë Enjoy 90 do të debutojnë në Kinë më 23 mars gjatë eventit të lansimit të produktit të kompanisë në pranverë.
Enjoy 90 Pro Max do të ketë korniza të holla ekrani dhe një prerje me vrima për kamerën selfie.
Posteri paralajmërues konfirmon gjithashtu se telefoni do të ketë një modul rrethor të kamerës së pasme që strehon sensorë të dyfishtë.
Ndërkohë, Enjoy 90 Plus duket se ka korniza më të trasha përpara dhe një çelës të ngjashëm me ‘butonin e veprimit’ në anën e majtë.
Të dy telefonat inteligjentë do të përdorin HarmonyOS dhe pritet të kenë bateri të mëdha. Ata gjithashtu mund të fuqizohen nga një çipset Kirin i serisë 8.