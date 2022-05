Shangai hapet më 1 qershor pas 6 javësh izolim nga COVID-19 – VIDEO

Qyteti kinez ka njoftuar planet për t’u rihapur gradualisht pasi kaloi më shumë se gjashtë javë në izolim.

Autoritetet e qytetit njoftuan se hapja do të zhvillohet në faza, ndërsa jeta normale do të rifillojë më 1 qershor.

Prioritet i Shangait do të jetë rifillimi i prodhimit dhe më pas biznesi tregtar, citohet të ketë thënë nënkryetari i bashkisë, Zong Ming.

Dyqanet ushqimore dhe farmacitë do të lejohen të hapen këtë javë, si dhe mësimi me prezencë fizike në disa shkolla.

Izolimi i Shangait dhe qyteteve përreth ka ndërprerë zinxhirët globalë të furnizimit, pasi rajoni është një nga qendrat industriale më të rëndësishme të Kinës. /koha

Shanghai vice mayor says #China city aims to return to normal from June 1. Zong Ming says 15 of 16 districts have eliminated #COVID19 transmission outside quarantine areas. Shanghai to reopen businesses gradually from Mon. Meanwhile Beijing has mandated more testing, WFH. @CNBC pic.twitter.com/6OffebZbmx

— Eunice Yoon (@onlyyoontv) May 16, 2022