SHBA i dha inteligjencë Meksikës në operacionin që vrau udhëheqësin e kartelit “El Mencho”

Shtëpia e Bardhë konfirmoi të dielën se SHBA-ja i dha mbështetje inteligjence qeverisë meksikane në një operacion të madh që rezultoi në vrasjen e udhëheqësit të Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco-s (CJNG), transmeton Anadolu.
“SHBA-ja i dha mbështetje inteligjence qeverisë meksikane për të ndihmuar në një operacion në Tapalpa, Jalisco, Meksikë, në të cilin u eliminua Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, një bos famëkeq i drogës dhe udhëheqës brenda Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco-s”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Leavitt tha se “El Mencho” ishte “objektiv kryesor” si për Meksikën ashtu edhe për SHBA-në si një nga trafikantët kryesorë të fentanilit në SHBA.
Ajo theksoi se presidenti Donald Trump e shpalli CJNG-në si organizatë terroriste të huaj vitin e kaluar. “Në këtë operacion, tre anëtarë të tjerë të kartelit u vranë, tre u plagosën dhe dy u arrestuan”, tha ajo.
Leavitt përgëzoi ushtrinë meksikane për bashkëpunimin dhe ekzekutimin e suksesshëm të operacionit.
Më parë, zëvendës sekretari amerikan i Shtetit, Christopher Landau, më parë ambasador në Meksikë, e përshëndeti operacionin, duke thënë se ishte një “zhvillim i shkëlqyer” për Meksikën, SHBA-në si dhe pjesën tjetër të Amerikës Latine.
Vrasja shkaktoi reagim të menjëhershëm dhe të përhapur të dhunshëm, me bllokada rrugësh, djegie automjetesh dhe përleshje të armatosura të raportuara në shumë shtete ku vepron CJNG, përfshirë Tamaulipas, Michoacan dhe Nayarit.
Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum bëri thirrje për qetësi pas operacionit, i cili rezultoi në bllokada të ndryshme dhe reagime të tjera. “Ekziston koordinim absolut me qeveritë e të gjitha shteteve. Ne duhet të mbetemi të informuar dhe të qetë”, tha Sheinbaum.