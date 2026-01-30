SHBA, ish-prezantuesi i CNN-it arrestohet nga agjentët federalë pas protestës në kishën në Minnesota

Ish-prezantuesi i CNN-it, Don Lemon, është arrestuar nga agjentë federalë mbrëmjen e së enjtes në Los Anxhelos, njoftoi avokati i tij, transmeton Anadolu.
“Don ka qenë gazetar për 30 vjet, dhe puna e tij në Minneapolis e mbrojtur nga Kushtetuta nuk ishte ndryshe nga ajo që ka bërë gjithmonë”, tha Abbe Lowell në një deklaratë.
Lemon iu bashkua dhjetëra protestuesve kundër Agjencisë për Imigracionin dhe Doganat (ICE) që hynë në Cities Church në St. Paul, Minnesota, në fillim të këtij muaji, duke ndërprerë një shërbesë fetare dhe duke shkaktuar përplasje të tensionuara.
“Në vend që të hetojnë agjentët federalë që vranë dy protestues paqësorë në Minnesota, Departamenti i Drejtësisë i Trumpit po i kushton kohë, vëmendje dhe burime këtij arrestimi, dhe kjo është e vërteta e fajit në këtë rast”, tha Lowell.
Avokati e quajti arrestimin e Lemon një “sulm të paprecedent mbi Amendamentin e Parë”.
“Amendamenti i Parë ekziston për të mbrojtur gazetarët, të cilët kanë rolin të hedhin dritë mbi të vërtetën dhe të mbajnë përgjegjës ata në pushtet. Nuk ka kohë më të rëndësishme për njerëz si Don për të kryer këtë punë”, shtoi Lowell, duke theksuar se do të luftojë akuzat “me vendosmëri dhe me hollësi” në gjyq.