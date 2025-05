SHBA: Izraeli po shqyrton propozimin për armëpushim të përkohshëm

Një burim amerikan i njohur me negociatat e Steve Witkoff-it i tha Al Jazeera-s se pretendimet e Hamasit për një marrëveshje armëpushimi janë “të pasakta” dhe se Hamasi nuk e ka pranuar një propozim të tillë.

Sipas këtij burimi, qëndrimi i Hamasit konsiderohet “zhgënjyes dhe krejtësisht i papranueshëm”.

Në vend të një marrëveshjeje me Hamasin, Shtetet e Bashkuara thonë se ekziston një propozim për armëpushim të përkohshëm me Izraelin. Ky propozim do të lejonte kthimin e gjysmës së pengjeve të gjalla dhe të gjysmës së trupave të të vrarëve.

Shtëpia e Bardhë beson se një hap i tillë mund të hapë rrugën për bisedime diplomatike që do të çonin drejt një armëpushimi të përhershëm.

Sipas burimit, ky është propozimi që Hamasi duhet ta pranojë. /mesazhi