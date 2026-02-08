SHBA-ja dhe Arabia Saudite zhvillojnë stërvitje të përbashkëta detare në Xheda

Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara zhvilluan një stërvitje të përbashkët detare në qytetin perëndimor të Xhedës, ka thënë Ministria e Mbrojtjes e vendit.
Në një deklaratë të lëshuar të shtunën në mbrëmje, të cituar nga Anadolu, ministria tha se stërvitja Blue Defender 26 po mbahet në Bazën Detare të Mbretit Faisal në Xheda, pa specifikuar kohëzgjatjen e saj.
Trajnimi “synon të rrisë bashkëpunimin e përbashkët ushtarak dhe shkëmbimin e ekspertizës”, shtoi ajo.
Sipas ministrisë, stërvitja përfshinte “ekzekutimin e skenarëve në terren dhe taktikë, gjatë të cilëve të dy forcat demonstruan një nivel të lartë profesionalizmi dhe gatishmërie luftarake, duke reflektuar aftësinë e tyre për të vepruar së bashku për të rritur aftësitë operacionale dhe për të forcuar sigurinë detare”.
Ushtrimi vjen ndërsa Riadi dhe Uashingtoni kanë nënshkruar marrëveshje në disa fusha, përfshirë mbrojtjen, me vlerë 270 miliardë dollarë, sipas vërejtjeve të Presidentit të SHBA-së Donald Trump gjatë fjalimit të tij në Forumin e Investimeve SHBA-Saudite të mbajtur në Uashington në janar.