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SHBA-ja e heq kreun e Asamblesë Kombëtare të Venezuelës nga lista e sanksioneve

SHBA-ja ka hequr sanksionet ekzistuese ndaj Jorge Jesus Rodriguez Gomezit, kreut të Asamblesë Kombëtare të Venezuelës dhe vëllait të presidentes së përkohshme të vendit, Delcy Rodriguez, transmeton Anadolu.

Zyra për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC), e cila funksionon në kuadër të Departamentit amerikan të Thesarit, njoftoi të mërkurën heqjen e sanksioneve në një përditësim të listës së sanksioneve lidhur me Venezuelën.

Rodriguez, shtetas venezuelian i lindur në vitin 1965, është vëllai i presidentes së përkohshme të Venezuelës, Delcy Rodriguez.

OFAC i hoqi sanksionet ndaj Delcy Rodriguezit në prill të këtij viti.

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