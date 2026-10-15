SHBA-ja e heq kreun e Asamblesë Kombëtare të Venezuelës nga lista e sanksioneve

SHBA-ja ka hequr sanksionet ekzistuese ndaj Jorge Jesus Rodriguez Gomezit, kreut të Asamblesë Kombëtare të Venezuelës dhe vëllait të presidentes së përkohshme të vendit, Delcy Rodriguez, transmeton Anadolu.
Zyra për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC), e cila funksionon në kuadër të Departamentit amerikan të Thesarit, njoftoi të mërkurën heqjen e sanksioneve në një përditësim të listës së sanksioneve lidhur me Venezuelën.
Rodriguez, shtetas venezuelian i lindur në vitin 1965, është vëllai i presidentes së përkohshme të Venezuelës, Delcy Rodriguez.
OFAC i hoqi sanksionet ndaj Delcy Rodriguezit në prill të këtij viti.