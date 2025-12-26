SHBA-ja e shqetësuar për “dhunën” midis Kamboxhias dhe Tajlandës, ofron ndërmjetësim të bisedimeve

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka shprehur shqetësimin e tij për “dhunën” e vazhdueshme midis Kamboxhias dhe Tajlandës gjatë një bisede telefonike me kryeministrin kamboxhian Hun Manet, transmeton Anadolu.
Rubio ka përsëritur “dëshirën për paqe” të presidentit amerikan Donald Trump dhe “nevojën për zbatimin e plotë të Marrëveshjeve të Paqes të Kuala Lumpurit”, thuhet në një deklaratë të Departamentit të Shtetit.
Dy vendet nënshkruan një marrëveshje paqeje në tetor, gjatë Samitit të ASEAN-it në Kuala Lumpur të Malajzisë, në praninë e Trumpit dhe kryeministrit malajzian Anwar Ibrahim, por ajo u pezullua pasi ushtarë tajlandezë u plagosën rëndë nga një minë tokësore në një provincë kufitare.
“Sekretari Rubio gjithashtu rikonfirmoi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmjetësojnë në diskutimet për të siguruar paqe dhe stabilitet midis Kamboxhias dhe Tajlandës”, thuhet më tej në deklaratë.
Telefonata erdhi ndërsa Tajlanda dhe Kamboxhia zhvilluan të mërkurën bisedimet e tyre të para ushtarake në provincën Chanthaburi të Tajlandës, mes përleshjeve të reja, me numrin e përgjithshëm të viktimave nga të dyja palët që ka arritur në 96 në ditën e 18-të të konfliktit të fundit.
Takimi, i cili raportohet të ketë zgjatur më pak se një orë, shënoi bisedimet e para ushtarake që nga rinisja e përleshjeve më 8 dhjetor. Të dyja palët do të vazhdojnë negociatat ushtarake të premten.
Autoritetet tajlandeze kanë thënë se 23 ushtarë tajlandezë dhe një civil janë vrarë në luftime, duke shtuar se 41 civilë të tjerë kanë humbur jetën si “pasojë kolaterale”. Ndërkaq, Ministria e Brendshme e Kamboxhias ka njoftuar për 31 civilë kamboxhianë të vrarë.
Gati një milion njerëz janë zhvendosur në të dy anët që nga rinisja e përleshjeve.