SHBA-ja ndalon robotët humanoidë kinezë për shkak të rreziqeve të sigurisë

Komisioni Federal i Komunikimeve i SHBA-së (FCC) njoftoi se ka ndaluar robotët humanoidë nga Kina, duke argumentuar se kjo teknologji paraqet “rreziqe të papranueshme” për sigurinë kombëtare të SHBA-së, transmeton Anadolu.
Vendimi pasqyron përpjekjet më të gjera të administratës së presidentit Donald Trump për të kufizuar praninë e teknologjisë kineze në tregun amerikan.
Në një deklaratë të FCC-së thuhet se ndalimi zbatohet për “pajisjet robotike të avancuara të prodhuara jashtë vendit”, kategori që përfshin si robotët humanoidë, ashtu edhe makinat katërkëmbëshe të frymëzuara nga kafshët.
Zyrtarët e FCC-së thanë se “pajisjet robotike të avancuara mbledhin të dhëna që mund të shfrytëzohen nga aktorë keqdashës për të vëzhguar amerikanët, për të rritur aftësitë e shërbimeve të huaja të inteligjencës ose për të komanduar në distancë robotët”, duke theksuar shqetësimet lidhur me mbikëqyrjen, spiunazhin dhe kontrollin në distancë.
Përtej robotëve humanoidë, FCC-ja ndaloi gjithashtu invertorët e lidhur të energjisë, të cilët përdoren për të lidhur sistemet e energjisë së rinovueshme dhe bateritë me rrjetet elektrike, si dhe infrastrukturën e qendrave të të dhënave.
Kufizimet e reja nënvizojnë përpjekjet e administratës së Trumpit për të forcuar teknologjinë e prodhuar brenda vendit, duke inkurajuar kompanitë të zhvendosin operacionet e prodhimit në SHBA.
Javën e kaluar, FCC-ja miratoi paraprakisht një propozim për të ndaluar importet e disa dronëve ushtarakë të prodhuar jashtë vendit, një masë që sipas raportimeve synon gjerësisht produktet e prodhuesve kinezë.
FCC-ja gjithashtu ndaloi importet e pajisjeve shtesë nga disa prodhues kinezë, me këtë ndalim që hyri në fuqi më 16 korrik.